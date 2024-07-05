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Первый маркетплейс открылся в Херсонской области

Первый маркетплейс открылся в Херсонской области - 05.07.2024, ПРАЙМ

Первый маркетплейс открылся в Херсонской области

Первый российский маркетплейс открылся в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:32+0300

2024-07-05T09:32+0300

2024-07-05T09:32+0300

россия

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Первый российский маркетплейс открылся в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко. "В Херсонской области полноценно заработал первый российский маркетплейс. Первым в наш регион зашел ПСБ-маркет - сервис известного государственного банка. Доставка заказов по всей территории области в течение 5-6 дней будет обеспечивать почта", - сказал Алексеенко. По его словам, пункты выдачи заказов открыты на базе 82 отделений "Почты Херсона" во всех районах области. Глава правительства подчеркнул, что сеть точек выдачи заказов открывается на первом этапе на базе отделений почты, чтобы сделать в сжатые сроки интернет-сервис максимально доступным для жителей всех районов, включая 15-километровую прифронтовую зону и отдаленные поселки. При этом Алексеенко подчеркнул, что власти региона открыты и готовы помогать заходить всем федеральным маркетплейсам, которые в этом заинтересованы. "На сегодня готов один. Но мы будем работать над тем, чтобы жителям Херсонской области стали доступны все российские торговые сервисы. Это не только удобно, но рост конкуренции в торговле обязательно скажется и на снижении цен", - сказал глава правительства. По его словам, открытие первого маркетплейса обусловлено большим запросом населения на интернет-торговлю и доступность различных товаров, что подтверждено, в том числе, социальным опрос.

херсон

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россия, херсон