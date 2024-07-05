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Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию
Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:03+0300
2024-07-05T17:33+0300
политика
россия
запад
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США предпочитают войну миру. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", — сообщил политик в аккаунте в социальной сети Х.Европейская комиссия заявила, что визит Орбана в Россию противоречит стратегии ЕС и подрывает единство союза. Поездку венгерского премьер-министра также критиковали в странах Балтии и других европейских государствах.
https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html
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россия, запад, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
17:03 05.07.2024 (обновлено: 17:33 05.07.2024)
 
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию

Медведев: истерия из-за визита Орбана в РФ показывает, что Западу нужна война

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США предпочитают войну миру. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
"Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", — сообщил политик в аккаунте в социальной сети Х.
Европейская комиссия заявила, что визит Орбана в Россию противоречит стратегии ЕС и подрывает единство союза. Поездку венгерского премьер-министра также критиковали в странах Балтии и других европейских государствах.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении
16:43
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДДмитрий Медведев
 
 
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