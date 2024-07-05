https://1prime.ru/20240705/medvedev-849860135.html

Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию

Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ

Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию

Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:03+0300

2024-07-05T17:03+0300

2024-07-05T17:33+0300

политика

россия

запад

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США предпочитают войну миру. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", — сообщил политик в аккаунте в социальной сети Х.Европейская комиссия заявила, что визит Орбана в Россию противоречит стратегии ЕС и подрывает единство союза. Поездку венгерского премьер-министра также критиковали в странах Балтии и других европейских государствах.

https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html

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россия, запад, дмитрий медведев