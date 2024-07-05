https://1prime.ru/20240705/medvedev-849860135.html
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию
Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:03+0300
2024-07-05T17:03+0300
2024-07-05T17:33+0300
политика
россия
запад
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США предпочитают войну миру. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", — сообщил политик в аккаунте в социальной сети Х.Европейская комиссия заявила, что визит Орбана в Россию противоречит стратегии ЕС и подрывает единство союза. Поездку венгерского премьер-министра также критиковали в странах Балтии и других европейских государствах.
https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
Им нужна война. Медведев оценил истерию Запада из-за визита Орбана в Россию
Медведев: истерия из-за визита Орбана в РФ показывает, что Западу нужна война
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Истерия, вызванная в странах ЕС визитом премьер-министра Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом Владимиром Путиным, доказывает, что ЕС и США предпочитают войну миру. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
"Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", — сообщил политик в аккаунте в социальной сети Х.
Европейская комиссия заявила, что визит Орбана в Россию противоречит стратегии ЕС и подрывает единство союза. Поездку венгерского премьер-министра также критиковали в странах Балтии и других европейских государствах.
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении