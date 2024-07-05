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Механизм оплаты рублями итальянских товаров прекратил работу

Механизм оплаты рублями итальянских товаров прекратил работу - 05.07.2024, ПРАЙМ

Механизм оплаты рублями итальянских товаров прекратил работу

Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:46+0300

2024-07-05T19:46+0300

2024-07-05T19:46+0300

экономика

россия

италия

международная торговля

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо. Ранее он сообщал, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле. "Мы решили просто закрыть добровольно этот инструмент, уже не проводим через него платежи... Платежи по поручению наших членов мы сейчас не проводим", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он объяснил, что в торговой палате решили "не спорить бесконечно" с итальянским правительством. "Поэтому мы разрешили сотрудничество с банками, которые предлагают эти услуги и готовы работать с нашими членами", - подчеркнул глава торгпалаты. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволила бы российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.

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россия, италия, международная торговля, рубль