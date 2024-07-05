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За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество - 05.07.2024, ПРАЙМ
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество
В Государственную Думу внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, следует из электронной базы документов ГД. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:17+0300
2024-07-05T11:17+0300
2024-07-05T11:17+0300
россия
госдума
миграция
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, следует из электронной базы документов ГД."Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления", — говорится в пояснительной записке к проекту.Законопроект предполагает изменения в статье 322.1 Уголовного кодекса России, в случае если преступление совершено на основе корыстных мотивов.Отмечается, что подобные меры направлены на более эффективное противодействие незаконной миграции и смягчение ее корыстных последствий.
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россия, госдума, миграция
РОССИЯ, Госдума, миграция
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество
В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, следует из электронной базы документов ГД.
"Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект предполагает изменения в статье 322.1 Уголовного кодекса России, в случае если преступление совершено на основе корыстных мотивов.
Отмечается, что подобные меры направлены на более эффективное противодействие незаконной миграции и смягчение ее корыстных последствий.
Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией