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Силуанов дал старт второму этапу просветительской эстафеты "Мои финансы" - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Силуанов дал старт второму этапу просветительской эстафеты "Мои финансы"
Силуанов дал старт второму этапу просветительской эстафеты "Мои финансы" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Силуанов дал старт второму этапу просветительской эстафеты "Мои финансы"
Большинство регионов России присоединились к проекту Минфина сфере финансовой культуры - Всероссийской просветительской эстафете "Мои финансы", второй этап... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:12+0300
2024-07-05T11:12+0300
минфин
финансовая грамотность
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Большинство регионов России присоединились к проекту Минфина сфере финансовой культуры - Всероссийской просветительской эстафете "Мои финансы", второй этап проекта, темой которого станет финансовая независимость и управление деньгами, стартовал в Нижегородской области в рамках молодежного форума "Метеор", сообщается на сайте министерства."В Нижегородской области в рамках молодежного форума "Метеор" стартовал второй этап Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" - нового проекта Минфина России в сфере финансовой культуры", - говорится в материалах на сайте."По результатам первого этапа эстафеты мы видим, что большинство регионов России присоединились к проекту. Проведены тысячи мероприятий, в которых участвовали жители всех возрастов из больших городов и малых населенных пунктов. Информационный охват этих мероприятий составил более 35 миллионов человек. Наша цель - дать возможность прокачать свои финансовые знания и навыки всем без исключения, невзирая на возраст и место жительства", - обратился министр финансов РФ Антон Силуанов в видеообращении к участникам форума, его слова приводятся в сообщении.Темой второго этапа эстафеты станет финансовая независимость и управление деньгами, отмечается там. Эксперты проекта "Мои финансы" вместе с педагогами, специалистами в сфере финансов в регионах и волонтерами расскажут о том, как начать зарабатывать и при этом не попасть на уловки мошенников.Как отмечается в сообщении, ко второму этапу эксперты портала "Моифинансы.рф" и онлайн-издания "Мел" провели специальное исследование, в котором участвовали более 2 тысяч человек. Результаты показали, что 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия. "При этом в 73% случаев первая работа не была связана с той профессией, по которой человек работает сейчас", - говорится в сообщении.
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минфин, финансовая грамотность
Минфин, финансовая грамотность
11:12 05.07.2024
 
Силуанов дал старт второму этапу просветительской эстафеты "Мои финансы"

Минфин: большинство регионов участвует в просветительском проекте "Мои финансы"

© Фото : https://minfin.gov.ruСтартовал второй этап просветительской эстафеты "Мои финансы"
Стартовал второй этап просветительской эстафеты Мои финансы - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : https://minfin.gov.ru
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Большинство регионов России присоединились к проекту Минфина сфере финансовой культуры - Всероссийской просветительской эстафете "Мои финансы", второй этап проекта, темой которого станет финансовая независимость и управление деньгами, стартовал в Нижегородской области в рамках молодежного форума "Метеор", сообщается на сайте министерства.
"В Нижегородской области в рамках молодежного форума "Метеор" стартовал второй этап Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" - нового проекта Минфина России в сфере финансовой культуры", - говорится в материалах на сайте.
"По результатам первого этапа эстафеты мы видим, что большинство регионов России присоединились к проекту. Проведены тысячи мероприятий, в которых участвовали жители всех возрастов из больших городов и малых населенных пунктов. Информационный охват этих мероприятий составил более 35 миллионов человек. Наша цель - дать возможность прокачать свои финансовые знания и навыки всем без исключения, невзирая на возраст и место жительства", - обратился министр финансов РФ Антон Силуанов в видеообращении к участникам форума, его слова приводятся в сообщении.
Темой второго этапа эстафеты станет финансовая независимость и управление деньгами, отмечается там. Эксперты проекта "Мои финансы" вместе с педагогами, специалистами в сфере финансов в регионах и волонтерами расскажут о том, как начать зарабатывать и при этом не попасть на уловки мошенников.
Как отмечается в сообщении, ко второму этапу эксперты портала "Моифинансы.рф" и онлайн-издания "Мел" провели специальное исследование, в котором участвовали более 2 тысяч человек. Результаты показали, что 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия. "При этом в 73% случаев первая работа не была связана с той профессией, по которой человек работает сейчас", - говорится в сообщении.
 
Минфинфинансовая грамотность
 
 
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