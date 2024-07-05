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В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС
В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС
Молдавия вправе рассчитывать на финансовую поддержку ЕС, но пока не знает, сколько именно средств необходимо для развития республики, заявила вице-премьер по... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:24+0300
2024-07-05T12:24+0300
экономика
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 июл - ПРАЙМ. Молдавия вправе рассчитывать на финансовую поддержку ЕС, но пока не знает, сколько именно средств необходимо для развития республики, заявила вице-премьер по евроинтеграции страны Кристина Герасимова. "Любая страна-кандидат имеет право на фонды подготовки к присоединению. Они предназначены для трансформации. Когда мы сможем создать план действий с четкими затратами, тогда будет лучшее понимание, сколько нужно денег, и сможем подавать на получение средств", - заявила Герасимова в эфире Pro TV. По ее словам, сейчас власти страны проводят анализ, чтобы понять, насколько они далеки от стандартов лучшей жизни. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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молдавия, ес
Экономика, МОЛДАВИЯ, ЕС
12:24 05.07.2024
 
В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС

Герасимова: Молдавия пока не знает, сколько денег хочет получить от ЕС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 5 июл - ПРАЙМ. Молдавия вправе рассчитывать на финансовую поддержку ЕС, но пока не знает, сколько именно средств необходимо для развития республики, заявила вице-премьер по евроинтеграции страны Кристина Герасимова.
"Любая страна-кандидат имеет право на фонды подготовки к присоединению. Они предназначены для трансформации. Когда мы сможем создать план действий с четкими затратами, тогда будет лучшее понимание, сколько нужно денег, и сможем подавать на получение средств", - заявила Герасимова в эфире Pro TV.
По ее словам, сейчас власти страны проводят анализ, чтобы понять, насколько они далеки от стандартов лучшей жизни.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
 
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