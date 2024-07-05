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Мосбиржа начала торги акциями "ВсеИнструменты.ру"

Мосбиржа начала торги акциями "ВсеИнструменты.ру" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа начала торги акциями "ВсеИнструменты.ру"

Московская биржа начала торги акциями "ВсеИнструменты.ру", сообщает площадка. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:20+0300

2024-07-05T16:20+0300

2024-07-05T16:20+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Московская биржа начала торги акциями "ВсеИнструменты.ру", сообщает площадка. "5 июля 2024 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО "ВИ.ру" (ВсеИнструменты.ру), онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки, ремонта и дачи. Торговый код - VSEH. Акции включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях", - говорится в сообщении. В рамках первичного размещения акций (IPO) компания привлекла около 14,5 миллиарда рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 12%. "ВсеИнструменты.ру" – относительно молодая компания, при этом она уже заняла крепкие позиции на российском онлайн-рынке строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома и сада. Успешное проведение компанией IPO на Московской бирже подтверждает высокий интерес российских инвесторов к сектору электронной торговли. Приветствуем нового эмитента акций и желаем ему успешной публичной истории", - добавила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

https://1prime.ru/20240704/yuan-849786724.html

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мосбиржа, торги, акции