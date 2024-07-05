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Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом

Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом - 05.07.2024, ПРАЙМ

Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом

В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом | 05.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, который процитировали в сообщении в Telegram-канале заместителя мэра Петра Бирюкова.Отмечается, что наибольшее количество осадков выпало на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Также были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. "Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", — сказано в сообщении. Также отмечается, что в ближайшие часы Москву, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отметили в сообщении.

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