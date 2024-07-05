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Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом - 05.07.2024, ПРАЙМ
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом
В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом | 05.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, который процитировали в сообщении в Telegram-канале заместителя мэра Петра Бирюкова.Отмечается, что наибольшее количество осадков выпало на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Также были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. "Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", — сказано в сообщении. Также отмечается, что в ближайшие часы Москву, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отметили в сообщении.
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россия, москва, дождь
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, дождь
20:41 05.07.2024 (обновлено: 20:42 05.07.2024)
 
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом

Заммэра: Москву в ближайшие часы накроет вторая волна ливней с грозами и градом

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, который процитировали в сообщении в Telegram-канале заместителя мэра Петра Бирюкова.
Отмечается, что наибольшее количество осадков выпало на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Также были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду.
"Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в ближайшие часы Москву, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отметили в сообщении.
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