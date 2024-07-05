https://1prime.ru/20240705/moskva-849869498.html
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом - 05.07.2024, ПРАЙМ
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом
В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T20:41+0300
2024-07-05T20:41+0300
2024-07-05T20:42+0300
происшествия
россия
москва
дождь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2c3c51c1caaccc7addf92d0336fbfd18.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, который процитировали в сообщении в Telegram-канале заместителя мэра Петра Бирюкова.Отмечается, что наибольшее количество осадков выпало на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Также были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. "Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", — сказано в сообщении. Также отмечается, что в ближайшие часы Москву, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отметили в сообщении.
https://1prime.ru/20240704/pozhar-849720173.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6fd18284cc0584cec9d46f60c5f1c748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дождь
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, дождь
Москву накроет вторая волна ливней с грозами и градом
Заммэра: Москву в ближайшие часы накроет вторая волна ливней с грозами и градом
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В отдельных районах столицы в пятницу вечером выпало до 20% месячной нормы осадков вечером, при этом в ближайшие часы город накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, который процитировали в сообщении в Telegram-канале заместителя мэра Петра Бирюкова.
Отмечается, что наибольшее количество осадков выпало на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Также были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду.
"Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в ближайшие часы Москву, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отметили в сообщении.
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве