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Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ

Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ - 05.07.2024, ПРАЙМ

Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ

Задолженность Украины перед Международным валютным фондом после получения нового кредитного транша выросла до 13,8 миллиарда долларов, что сделало страну вторым | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T05:45+0300

2024-07-05T05:45+0300

2024-07-05T05:46+0300

экономика

украина

мвф

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Задолженность Украины перед Международным валютным фондом после получения нового кредитного транша выросла до 13,8 миллиарда долларов, что сделало страну вторым основным заемщиком фонда вместо Египта, следует из данных организации, которые изучило РИА Новости. Руководство МВФ в прошлую пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. Объем украинской задолженности перед МВФ на 28 июня составлял 11,6 миллиарда долларов, что делало ее третьим крупнейшим заемщиком фонда. Однако после нового транша ее долг вырос до 13,8 миллиарда долларов, сделав ее вторым основным должником. Египет же опустился на третье место с задолженностью в 13,6 миллиарда долларов. Многолетним лидером является Аргентина, которая в 2018 году получила крупнейшую в историю МВФ кредитную линию на 57 миллиардов долларов, - на текущий момент ее кредитные обязательства составляют 41,7 миллиарда долларов. На трех основных должников приходится 46% всех кредитов фонда. В пятерку входят Эквадор, который задолжал фонду 8,55 миллиарда долларов, и Пакистан с долгом в 8,4 миллиарда долларов. В топ-10 также находятся Ангола (3,9 миллиарда долларов), Колумбия (3,7 миллиарда), Кения (3,4 миллиарда), Кот-д'Ивуар (3 миллиарда) и Бангладеш (2,8 миллиарда). Остальные 84 страны-заемщика должны МВФ 47,1 миллиарда долларов. что составляет 31% от всех кредитов фонда.

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украина, мвф