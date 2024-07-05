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"Не можем опередить". В НАТО удивились возможностям России в киберсфере - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Не можем опередить". В НАТО удивились возможностям России в киберсфере
"Не можем опередить". В НАТО удивились возможностям России в киберсфере - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Не можем опередить". В НАТО удивились возможностям России в киберсфере
НАТО отстает от России в развитии киберсферы в рамках управления конфликтами. Такое мнение выразил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:20+0300
2024-07-05T10:20+0300
нато
россия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. НАТО отстает от России в развитии киберсферы в рамках управления конфликтами. Такое мнение выразил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис."НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опережать Россию, которая оперативно учится в реальных конфликтах,", — отметил он в материале для издания Bloomberg.Ставридис подчеркнул, что альянс лишь ограничивается тестированием и разыгрыванием гипотетических ситуаций.Один из факторов, препятствующих развитию коллективных усилий альянса, — недостаток ресурсов и ограниченность информацией, так как не все страны-члены готовы полностью делиться своими возможностями из-за опасений утечки программ высокой технологичности, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240701/nato-849625783.html
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нато, россия
НАТО, РОССИЯ
10:20 05.07.2024
 
"Не можем опередить". В НАТО удивились возможностям России в киберсфере

Экс-военачальник НАТО Ставридис: возможности России в киберсфере огромны

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. НАТО отстает от России в развитии киберсферы в рамках управления конфликтами. Такое мнение выразил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
"НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опережать Россию, которая оперативно учится в реальных конфликтах,", — отметил он в материале для издания Bloomberg.
Ставридис подчеркнул, что альянс лишь ограничивается тестированием и разыгрыванием гипотетических ситуаций.
Один из факторов, препятствующих развитию коллективных усилий альянса, — недостаток ресурсов и ограниченность информацией, так как не все страны-члены готовы полностью делиться своими возможностями из-за опасений утечки программ высокой технологичности, заключил эксперт.
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