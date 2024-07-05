https://1prime.ru/20240705/nato-849847568.html

Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву

Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву - 05.07.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву

Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:33+0300

2024-07-05T14:33+0300

2024-07-05T14:33+0300

спецоперация на украине

нато

йенс столтенберг

украина

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_c862553cb5c995c972ada438e5501e7b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса."Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО также выразил надежду, что к саммиту подготовят большое количество двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, а на встрече согласуют передачу блоку координирующей роли оказания поддержки Киеву. Как подчеркнул Столтенберг, поддержка Украины НАТО не сделает альянс стороной конфликта.

https://1prime.ru/20240705/nato-849835975.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, йенс столтенберг, украина, помощь украине