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Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву - 05.07.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву
Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:33+0300
2024-07-05T14:33+0300
спецоперация на украине
нато
йенс столтенберг
украина
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса."Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО также выразил надежду, что к саммиту подготовят большое количество двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, а на встрече согласуют передачу блоку координирующей роли оказания поддержки Киеву. Как подчеркнул Столтенберг, поддержка Украины НАТО не сделает альянс стороной конфликта.
https://1prime.ru/20240705/nato-849835975.html
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нато, йенс столтенберг, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, помощь Украине
14:33 05.07.2024
 
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву

Столтенберг: саммит НАТО согласует новый существенный пакет помощи Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса.
"Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также выразил надежду, что к саммиту подготовят большое количество двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, а на встрече согласуют передачу блоку координирующей роли оказания поддержки Киеву.
Как подчеркнул Столтенберг, поддержка Украины НАТО не сделает альянс стороной конфликта.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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Спецоперация на УкраинеНАТОЙенс СтолтенбергУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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