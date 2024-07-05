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Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву - 05.07.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву
Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:33+0300
2024-07-05T14:33+0300
2024-07-05T14:33+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса."Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО также выразил надежду, что к саммиту подготовят большое количество двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, а на встрече согласуют передачу блоку координирующей роли оказания поддержки Киеву. Как подчеркнул Столтенберг, поддержка Украины НАТО не сделает альянс стороной конфликта.
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нато, йенс столтенберг, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, помощь Украине
Генсек НАТО объявил о планах согласовать существенный пакет помощи Киеву
Столтенберг: саммит НАТО согласует новый существенный пакет помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Государства-члены НАТО намерены согласовать существенный пакет помощи Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса.
"Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также выразил надежду, что к саммиту подготовят большое количество двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, а на встрече согласуют передачу блоку координирующей роли оказания поддержки Киеву.
Как подчеркнул Столтенберг, поддержка Украины НАТО не сделает альянс стороной конфликта.
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