https://1prime.ru/20240705/nato-849866906.html
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия - 05.07.2024, ПРАЙМ
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
Государства-члены Североатлантического альянса недавно озвучили инициативу по координации помощи Украине, но не могут придумать название, боясь спровоцировать... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:14+0300
2024-07-05T19:14+0300
2024-07-05T19:14+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса недавно озвучили инициативу по координации помощи Украине, но не могут придумать название, боясь спровоцировать Россию. Об этом сообщает агентство Reuters.Как отмечает издание, альянс должен придумать название, которое устроит всех его участников. По словам дипломатов, сначала было предложено название "Миссия НАТО на Украине", но Германия выступила против. источники агентства пояснили, что такое наименование, по мнению Берлина, означало бы отправку натовских войск в зону СВО, которую блок исключил во избежание конфронтации с Россией.Далее, пишет Reuters, было предложено "Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и подготовке военнослужащих", оказавшееся слишком тяжеловесным."Мы все еще в поисках... Сейчас мы пытаемся отыскать какое-то хорошее название", - сказал агентству один из дипломатов.
https://1prime.ru/20240705/nato-849850794.html
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нато, россия, украина
Политика, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
Reuters: неверное название инициативы помощи Киеву может спровоцировать Россию
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Государства-члены Североатлантического альянса недавно озвучили инициативу по координации помощи Украине, но не могут придумать название, боясь спровоцировать Россию. Об этом сообщает агентство Reuters
.
Как отмечает издание, альянс должен придумать название, которое устроит всех его участников. По словам дипломатов, сначала было предложено название "Миссия НАТО на Украине", но Германия выступила против. источники агентства пояснили, что такое наименование, по мнению Берлина, означало бы отправку натовских войск в зону СВО, которую блок исключил во избежание конфронтации с Россией.
Далее, пишет Reuters, было предложено "Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и подготовке военнослужащих", оказавшееся слишком тяжеловесным.
"Мы все еще в поисках... Сейчас мы пытаемся отыскать какое-то хорошее название", - сказал агентству один из дипломатов.
НАТО в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", заявил Столтенберг