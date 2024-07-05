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Цены на нефть могут вырасти четвертую неделю подряд - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на нефть могут вырасти четвертую неделю подряд
Цены на нефть могут вырасти четвертую неделю подряд - 05.07.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть могут вырасти четвертую неделю подряд
Цены на нефть в пятницу снижаются, но могут вырасти по итогам четвертой недели подряд. Кроме того, котировки находятся вблизи самых высоких уровней с конца... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:48+0300
2024-07-05T11:48+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу снижаются, но могут вырасти по итогам четвертой недели подряд. Кроме того, котировки находятся вблизи самых высоких уровней с конца апреля благодаря надеждам на высокий спрос на топливо этим летом и некоторым опасениям по поводу предложения.Фьючерсы на нефть Brent, подорожавшие на 7% за последние четыре недели, к 04.15 по Гринвичу снизились на 31 цент, или 0,4%, до 87,12 доллара за баррель.Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которые за последние четыре недели выросли на 9%, снизились на 18 центов, или 0,2%, до 83,70 доллара. Поскольку в четверг американский рынок был закрыт по случаю Дня независимости, торги проходили вяло, и расчеты по WTI не проводились.На этой неделе нефть подорожала на ожиданиях высокого летнего спроса в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире."Настроения на рынке на этой неделе получили поддержку от высоких показателей активности в плане поездок и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в заметке аналитиков ANZ Research в пятницу.Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о масштабном сокращении запасов на прошлой неделе, на 12,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 700 000 баррелей.Данные в США в среду показали, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе, а число безработных также увеличилось, что, по мнению аналитиков, может ускорить снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы и поддержать нефтяные рынки.Что касается стороны предложения, то в четверг агентство Reuters сообщило, что российские нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл" планируют в июле резко сократить экспорт нефти из Новороссийска.Между тем компания Saudi Aramco снизила премию к цене на флагманскую нефть Arab Light, которую она будет продавать в Азию в августе, до 1,80 доллара за баррель от средней цены сорта Oman/Dubai, что подчеркивает давление, с которым сталкиваются производители ОПЕК на фоне роста предложения со стороны стран, не входящих в картель.По словам аналитиков, трейдеры также следили за ходом военных действий в Газе и выборами во Франции и Великобритании.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
11:48 05.07.2024
 

Цены на нефть могут вырасти четвертую неделю подряд

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу снижаются, но могут вырасти по итогам четвертой недели подряд. Кроме того, котировки находятся вблизи самых высоких уровней с конца апреля благодаря надеждам на высокий спрос на топливо этим летом и некоторым опасениям по поводу предложения.
Фьючерсы на нефть Brent, подорожавшие на 7% за последние четыре недели, к 04.15 по Гринвичу снизились на 31 цент, или 0,4%, до 87,12 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которые за последние четыре недели выросли на 9%, снизились на 18 центов, или 0,2%, до 83,70 доллара. Поскольку в четверг американский рынок был закрыт по случаю Дня независимости, торги проходили вяло, и расчеты по WTI не проводились.
На этой неделе нефть подорожала на ожиданиях высокого летнего спроса в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире.
"Настроения на рынке на этой неделе получили поддержку от высоких показателей активности в плане поездок и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в заметке аналитиков ANZ Research в пятницу.
Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о масштабном сокращении запасов на прошлой неделе, на 12,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 700 000 баррелей.
Данные в США в среду показали, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе, а число безработных также увеличилось, что, по мнению аналитиков, может ускорить снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы и поддержать нефтяные рынки.
Что касается стороны предложения, то в четверг агентство Reuters сообщило, что российские нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл" планируют в июле резко сократить экспорт нефти из Новороссийска.
Между тем компания Saudi Aramco снизила премию к цене на флагманскую нефть Arab Light, которую она будет продавать в Азию в августе, до 1,80 доллара за баррель от средней цены сорта Oman/Dubai, что подчеркивает давление, с которым сталкиваются производители ОПЕК на фоне роста предложения со стороны стран, не входящих в картель.
По словам аналитиков, трейдеры также следили за ходом военных действий в Газе и выборами во Франции и Великобритании.
 
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