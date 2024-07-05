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Цены на нефть выросли до самых высоких уровней с конца апреля

Цены на нефть выросли до самых высоких уровней с конца апреля - 05.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли до самых высоких уровней с конца апреля

Цены на нефть выросли в пятницу и достигли самых высоких уровней с конца апреля. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:36+0300

2024-07-05T19:36+0300

2024-07-05T19:36+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу и достигли самых высоких уровней с конца апреля.Фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 11.16 по Гринвичу выросли на 39 центов, или 0,45%, до 87,82 доллара за баррель.Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 48 центов, или 0,57%, до 84,36 доллара. Поскольку в четверг американский рынок был закрыт по случаю Дня независимости, торги проходили вяло, и расчеты по WTI не проводились.Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о масштабном сокращении запасов на прошлой неделе, на 12,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 700 000 баррелей.Рост числа рабочих мест в США незначительно замедлился в июне, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня более чем за два с половиной года. Рост зарплат между тем стал более умеренным. Все это указывает на то, что Федеральная резервная система, вероятно, начнет понижение процентных ставок в этом году.Данные в США в среду показали, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе, а число безработных также увеличилось, что, по мнению аналитиков, может ускорить снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы и поддержать нефтяные рынки.Что касается стороны предложения, то в четверг агентство Reuters сообщило, что российские нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл" планируют в июле резко сократить экспорт нефти из Новороссийска.Между тем компания Saudi Aramco снизила премию к цене на флагманскую нефть Arab Light, которую она будет продавать в Азию в августе, до 1,80 доллара за баррель от средней цены сорта Oman/Dubai, что подчеркивает давление, с которым сталкиваются производители ОПЕК на фоне роста предложения со стороны стран, не входящих в картель.

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рынки, мировой рынок нефти