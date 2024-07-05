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В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:11+0300
2024-07-05T09:11+0300
2024-07-05T09:11+0300
кремль
дмитрий песков
дагестан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК."Мы не участвуем в этой дискуссии", - сказал официальный представитель Кремля.В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основе заключения отдела фетв ввел временный запрет на ношение никабов. Затем аналогичное решение приняли и в Карачаево-Черкессии.
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кремль, дмитрий песков, дагестан
Кремль, Дмитрий Песков, Дагестан
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.
"Мы не участвуем в этой дискуссии", - сказал официальный представитель Кремля.
В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основе заключения отдела фетв ввел временный запрет на ношение никабов. Затем аналогичное решение приняли и в Карачаево-Черкессии.
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов