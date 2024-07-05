Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240705/nikab-849829985.html
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:11+0300
2024-07-05T09:11+0300
кремль
дмитрий песков
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК."Мы не участвуем в этой дискуссии", - сказал официальный представитель Кремля.В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основе заключения отдела фетв ввел временный запрет на ношение никабов. Затем аналогичное решение приняли и в Карачаево-Черкессии.
https://1prime.ru/20240703/dagestan-849682021.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, дагестан
Кремль, Дмитрий Песков, Дагестан
09:11 05.07.2024
 
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов

Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.
"Мы не участвуем в этой дискуссии", - сказал официальный представитель Кремля.
В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основе заключения отдела фетв ввел временный запрет на ношение никабов. Затем аналогичное решение приняли и в Карачаево-Черкессии.
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
3 июля, 09:29
 
КремльДмитрий ПесковДагестан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала