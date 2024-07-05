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В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов

В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов

В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:11+0300

2024-07-05T09:11+0300

2024-07-05T09:11+0300

кремль

дмитрий песков

дагестан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Кремле не идут дискуссии о запрете никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК."Мы не участвуем в этой дискуссии", - сказал официальный представитель Кремля.В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основе заключения отдела фетв ввел временный запрет на ношение никабов. Затем аналогичное решение приняли и в Карачаево-Черкессии.

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дагестан

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кремль, дмитрий песков, дагестан