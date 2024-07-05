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Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках - 05.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240705/novostroyki-849826928.html
Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках
Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках - 05.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках
Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T05:31+0300
2024-07-05T05:37+0300
экономика
россия
новостройки
подорожание
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил РИА Недвижимость коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров. По его данным, по сравнению с маем среднемедианная цена на квадратный метр в новостройках в городах-миллионниках выросла примерно на 1%. Согласно информации "Яндекс Недвижимости", наиболее значительно в первом полугодии текущего года повысились цены на новостройки в Омскк (+19%), Нижнем Новгороде (+13%), Уфе (+13%) и Новосибирске (+11%). "В Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся проектов. Поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений драматически влияет на медианную цену. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, вымылся на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены как в разрезе месяца, так и года", - рассказал Белокуров. Он уточнил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%. Белокуров также подчеркнул, что в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске, как отметил эксперт, также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложения в новостройках (год назад было около 20%). В Москве, как подсчитали в "Яндекс Недвижимости", новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.
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россия, новостройки, подорожание
Экономика, РОССИЯ, новостройки, подорожание
05:31 05.07.2024 (обновлено: 05:37 05.07.2024)
 
Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках

Новостройки в городах-миллионниках в России подорожали на шесть процентов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил РИА Недвижимость коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
По его данным, по сравнению с маем среднемедианная цена на квадратный метр в новостройках в городах-миллионниках выросла примерно на 1%.
Согласно информации "Яндекс Недвижимости", наиболее значительно в первом полугодии текущего года повысились цены на новостройки в Омскк (+19%), Нижнем Новгороде (+13%), Уфе (+13%) и Новосибирске (+11%).
"В Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся проектов. Поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений драматически влияет на медианную цену. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, вымылся на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены как в разрезе месяца, так и года", - рассказал Белокуров.
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Он уточнил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%.
Белокуров также подчеркнул, что в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске, как отметил эксперт, также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложения в новостройках (год назад было около 20%).
В Москве, как подсчитали в "Яндекс Недвижимости", новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.
 
ЭкономикаРОССИЯновостройкиподорожание
 
 
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