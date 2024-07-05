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Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках

Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты сообщили, как выросли цены на новостройки в городах-миллионниках

Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T05:31+0300

2024-07-05T05:31+0300

2024-07-05T05:37+0300

экономика

россия

новостройки

подорожание

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил РИА Недвижимость коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров. По его данным, по сравнению с маем среднемедианная цена на квадратный метр в новостройках в городах-миллионниках выросла примерно на 1%. Согласно информации "Яндекс Недвижимости", наиболее значительно в первом полугодии текущего года повысились цены на новостройки в Омскк (+19%), Нижнем Новгороде (+13%), Уфе (+13%) и Новосибирске (+11%). "В Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся проектов. Поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений драматически влияет на медианную цену. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, вымылся на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены как в разрезе месяца, так и года", - рассказал Белокуров. Он уточнил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%. Белокуров также подчеркнул, что в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске, как отметил эксперт, также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложения в новостройках (год назад было около 20%). В Москве, как подсчитали в "Яндекс Недвижимости", новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.

https://1prime.ru/20240703/moskva-849694620.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новостройки, подорожание