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В ООН назвали индекс мировых цен на продовольствие в июне

В ООН назвали индекс мировых цен на продовольствие в июне - 05.07.2024, ПРАЙМ

В ООН назвали индекс мировых цен на продовольствие в июне

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июне сохранились на стабильном уровне: снижение котировок зерновых нивелировало рост цен на... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:29+0300

2024-07-05T13:29+0300

2024-07-05T13:29+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июне сохранились на стабильном уровне: снижение котировок зерновых нивелировало рост цен на растительное масло, сахар и молоко, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "В июне 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 120,6 пункта, не изменившись... поскольку рост значения индексов цен на растительное масло, сахар и молочную продукцию был компенсирован снижением значения индекса цен на зерновые, в то время как значение индекса цен на мясо оставалось почти без изменений", - говорится в сообщении. Отмечается также, что даже при стабилизации после трехмесячного роста ИПЦФ всё ещё на 2,1% ниже год к году. Индекс цен на зерновые составил 115,2 пункта, что на 3,5 пункта (3%) ниже майского уровня и на 11,4 пункта (9%) ниже июня 2023 года. Снижению способствовало увеличение посевных площадей под кукурузой в США и сезонные колебания в связи с уборочной кампанией в Северном полушарии. Смягчило ценовое давление улучшение видов на урожай в ряде стран-экспортеров, включая Казахстан и Украину, а также временный запрет Турции на импорт. Индекс цен на растительное масло вырос на 4 пункта – до 131,8 пункта, самого высокого уровня с марта 2023 года. Рост котировок пальмового, соевого и подсолнечного масла был вызван спросом со стороны сектора биотоплива в Северной и Южной Америке и сокращением экспортного предложения в Черноморском регионе. Индекс цен на молоко составил 127,8 пункта, увеличившись на 1,5 пункта к маю, и оказался на 7,9 пункта (6,6%) выше июня прошлого года. Котировки цен на сливочное масло поднялись до самого высокого за два года уровня на росте мирового спроса, сезонного снижения поставок в Западной Европе и уменьшении запасов в Океании. Цены на обезжиренное сухое и цельное сухое молоко также выросли. Индекс цен на сахар вырос на 2,3 пункта, до 119,4 пункта, после трех месяцев снижения. Рост был вызван более низким, чем ожидалось, урожаем в мае в Бразилии. Также росту цен способствовало нарушение цикла муссонных дождей в Индии в сочетании с пересмотром в сторону понижения видов на урожай в ЕС, которое было частично компенсировано ослаблением курса реала к доллару. В то же время индекс цен на мясо практически не изменился с уровня мая и составил 116,9 пункта, и оказался на 2,1 пункта (1,8%) ниже уровня прошлого года. Согласно оценке ФАО, снижение мировых цен на мясо птицы было нивелировано ростом цен на баранину, свинину и говядину. Цены на говядину продемонстрировали рост в связи с сохранением высокого импортного спроса несмотря на значительные объемы экспортных поставок. Цены на говядину оставались в целом всё же стабильными, на свинину - выросли под влиянием высокого импортного спроса, отмечает ФАО.

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фао, оон, продовольствие