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"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - 05.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:49+0300
2024-07-05T09:49+0300
политика
виктор орбан
владимир путин
дональд туск
европа
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в социальной сети Х попросил подтвердить эту информацию.Венгерские средства массовой информации писали, что Орбан и глава МИД Петер Сийярто в пятницу, 5 июля, планируют посетить с визитом Москву."Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил Туск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 июля отмечал, что график главы государства в последний день рабочей недели будет насыщенным. При этом официальный представитель Кремля не подвердил и не опроверг слухи о возможной встрече Путина и Орбана.
https://1prime.ru/20240705/vengriya-849833750.html
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виктор орбан, владимир путин, дональд туск, европа
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Туск, ЕВРОПА
09:49 05.07.2024
 
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

Туск спросил Орбана, действительно ли он собирается встретиться с Путиным

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в социальной сети Х попросил подтвердить эту информацию.
Венгерские средства массовой информации писали, что Орбан и глава МИД Петер Сийярто в пятницу, 5 июля, планируют посетить с визитом Москву.
"Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил Туск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 июля отмечал, что график главы государства в последний день рабочей недели будет насыщенным. При этом официальный представитель Кремля не подвердил и не опроверг слухи о возможной встрече Путина и Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
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ПолитикаВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТускЕВРОПА
 
 
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