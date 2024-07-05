https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:49+0300

2024-07-05T09:49+0300

2024-07-05T09:49+0300

политика

виктор орбан

владимир путин

дональд туск

европа

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в социальной сети Х попросил подтвердить эту информацию.Венгерские средства массовой информации писали, что Орбан и глава МИД Петер Сийярто в пятницу, 5 июля, планируют посетить с визитом Москву."Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил Туск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 июля отмечал, что график главы государства в последний день рабочей недели будет насыщенным. При этом официальный представитель Кремля не подвердил и не опроверг слухи о возможной встрече Путина и Орбана.

https://1prime.ru/20240705/vengriya-849833750.html

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виктор орбан, владимир путин, дональд туск, европа