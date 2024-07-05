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"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:49+0300
2024-07-05T09:49+0300
2024-07-05T09:49+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в социальной сети Х попросил подтвердить эту информацию.Венгерские средства массовой информации писали, что Орбан и глава МИД Петер Сийярто в пятницу, 5 июля, планируют посетить с визитом Москву."Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил Туск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 июля отмечал, что график главы государства в последний день рабочей недели будет насыщенным. При этом официальный представитель Кремля не подвердил и не опроверг слухи о возможной встрече Путина и Орбана.
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виктор орбан, владимир путин, дональд туск, европа
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Туск, ЕВРОПА
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Туск спросил Орбана, действительно ли он собирается встретиться с Путиным
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, согласно сообщениям СМИ, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его польский коллега Дональд Туск в социальной сети Х
попросил подтвердить эту информацию.
Венгерские средства массовой информации писали, что Орбан и глава МИД Петер Сийярто в пятницу, 5 июля, планируют посетить с визитом Москву.
"Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил Туск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 4 июля отмечал, что график главы государства в последний день рабочей недели будет насыщенным. При этом официальный представитель Кремля не подвердил и не опроверг слухи о возможной встрече Путина и Орбана.
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