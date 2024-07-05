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Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:47+0300
2024-07-05T12:57+0300
политика
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши."В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — цитирует его издание MTI.Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера в этот день планируется достаточно плотный график.Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Орбан не имеет права вести диалог с Москвой от лица ЕС. Кроме того, Евросоюз не санкционировал визит венгерского премьера в Россию.
https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html
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венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
12:47 05.07.2024 (обновлено: 12:57 05.07.2024)
 
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что тот прибыл в Москву и встретится с Путиным

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши.
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — цитирует его издание MTI.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера в этот день планируется достаточно плотный график.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Орбан не имеет права вести диалог с Москвой от лица ЕС. Кроме того, Евросоюз не санкционировал визит венгерского премьера в Россию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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ПолитикаВЕНГРИЯРОССИЯВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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