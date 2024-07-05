https://1prime.ru/20240705/orban-849843174.html

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - 05.07.2024, ПРАЙМ

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:47+0300

2024-07-05T12:47+0300

2024-07-05T12:57+0300

политика

венгрия

россия

виктор орбан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/24/842002464_120:0:2682:1441_1920x0_80_0_0_08206897fd4d80b3744e047dd0753de9.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши."В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — цитирует его издание MTI.Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера в этот день планируется достаточно плотный график.Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Орбан не имеет права вести диалог с Москвой от лица ЕС. Кроме того, Евросоюз не санкционировал визит венгерского премьера в Россию.

https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин