https://1prime.ru/20240705/orban-849843174.html
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:47+0300
2024-07-05T12:47+0300
2024-07-05T12:57+0300
политика
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/24/842002464_120:0:2682:1441_1920x0_80_0_0_08206897fd4d80b3744e047dd0753de9.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши."В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — цитирует его издание MTI.Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера в этот день планируется достаточно плотный график.Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Орбан не имеет права вести диалог с Москвой от лица ЕС. Кроме того, Евросоюз не санкционировал визит венгерского премьера в Россию.
https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/24/842002464_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_8385a1f43951c223d447f22da68ac2fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Пресс-секретарь Орбана подтвердил, что тот прибыл в Москву и встретится с Путиным
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши.
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — цитирует его издание MTI.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера в этот день планируется достаточно плотный график.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Орбан не имеет права вести диалог с Москвой от лица ЕС. Кроме того, Евросоюз не санкционировал визит венгерского премьера в Россию.
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России