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Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита в Москву перемещается на автомобиле Aurus. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:04+0300
2024-07-05T13:04+0300
политика
россия
виктор орбан
aurus
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита в Москву перемещается на автомобиле Aurus. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что авто венгерского премьера перемещается в сопровождении еще пяти автомобилей.Ранее сообщалось, что премьер Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто прибыли в Москву. Орбан также проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20240705/orban-849843174.html
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россия, виктор орбан, aurus
Политика, РОССИЯ, Виктор Орбан, Aurus
13:04 05.07.2024
 
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus

Премьер Венгрии Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита в Москву перемещается на автомобиле Aurus. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что авто венгерского премьера перемещается в сопровождении еще пяти автомобилей.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто прибыли в Москву. Орбан также проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
12:47
 
ПолитикаРОССИЯВиктор ОрбанAurus
 
 
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