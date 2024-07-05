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Орбан прокомментировал свой визит в Москву - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан прокомментировал свой визит в Москву
Орбан прокомментировал свой визит в Москву - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал свой визит в Москву
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву является следующим шагом мирной миссии. Об этом политик написал в социальной сети X. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:10+0300
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политика
виктор орбан
владимир путин
москва
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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву является следующим шагом мирной миссии. Об этом политик написал в социальной сети X."Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - говорится в тексте публикации.Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщал, что Орбан прибыл в столицу России.Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер Венгрии прибыл в Москву с рабочим визитом. По его словам, Орбан и президент России Владимир Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят, в том числе, Украину.
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виктор орбан, владимир путин, москва, дмитрий песков
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:10 05.07.2024 (обновлено: 13:11 05.07.2024)
 
Орбан прокомментировал свой визит в Москву

Орбан назвал свой визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву является следующим шагом мирной миссии. Об этом политик написал в социальной сети X.
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - говорится в тексте публикации.
Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщал, что Орбан прибыл в столицу России.
Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер Венгрии прибыл в Москву с рабочим визитом. По его словам, Орбан и президент России Владимир Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят, в том числе, Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
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ПолитикаВиктор ОрбанВладимир ПутинМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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