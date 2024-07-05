https://1prime.ru/20240705/orban-849845853.html

Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу

Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики намерены обменяться мнениями "о перспективах... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:49+0300

2024-07-05T13:49+0300

2024-07-05T13:57+0300

политика

россия

венгрия

украина

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики намерены обменяться мнениями "о перспективах развития самого крупного европейского кризиса". Российский лидер ознакомит гостя с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине. "Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин.В предыдущий раз политики общались в Китае в октябре 2023 года. Во второй половине дня 5 июля Орбан должен также принять участие в саммите Организации тюркских государств в Баку.Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. И в этой роли венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве 2 июля. Орбан предложил условия прекращения огня, которые однако были отвергнуты украинской стороной.

https://1prime.ru/20240705/orban-849844343.html

венгрия

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россия, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин