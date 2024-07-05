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Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу
Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики намерены обменяться мнениями "о перспективах... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:49+0300
2024-07-05T13:57+0300
политика
россия
венгрия
украина
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики намерены обменяться мнениями "о перспективах развития самого крупного европейского кризиса". Российский лидер ознакомит гостя с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине. "Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин.В предыдущий раз политики общались в Китае в октябре 2023 года. Во второй половине дня 5 июля Орбан должен также принять участие в саммите Организации тюркских государств в Баку.Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. И в этой роли венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве 2 июля. Орбан предложил условия прекращения огня, которые однако были отвергнуты украинской стороной.
https://1prime.ru/20240705/orban-849844343.html
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россия, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, Владимир Путин
13:49 05.07.2024 (обновлено: 13:57 05.07.2024)
 
Путин и Орбан обменяются "деталями и нюансами" по украинскому вопросу

Путин - Орбану: готов обсудить нюансы и детали предложений Москвы по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча В.Путина с В.Орбаном
Встреча В.Путина с В.Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики намерены обменяться мнениями "о перспективах развития самого крупного европейского кризиса".
Российский лидер ознакомит гостя с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине. "Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин.
В предыдущий раз политики общались в Китае в октябре 2023 года. Во второй половине дня 5 июля Орбан должен также принять участие в саммите Организации тюркских государств в Баку.
Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. И в этой роли венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве 2 июля. Орбан предложил условия прекращения огня, которые однако были отвергнуты украинской стороной.
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus
13:04
 
ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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