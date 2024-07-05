https://1prime.ru/20240705/orban-849849466.html
Орбан уведомил НАТО о визите в Россию, заявил Столтенберг
Орбан уведомил НАТО о визите в Россию, заявил Столтенберг - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан уведомил НАТО о визите в Россию, заявил Столтенберг
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал НАТО о визите в Россию, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:52+0300
2024-07-05T14:52+0300
2024-07-05T14:53+0300
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал НАТО о визите в Россию, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве", - отметил он.При этом генсек НАТО подчеркнул, что Орбан представляет Венгрию, а не альянс. Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в этот день планируется достаточно плотный график.
https://1prime.ru/20240705/orban-849844343.html
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виктор орбан, нато, россия, йенс столтенберг
Виктор Орбан, НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг
Орбан уведомил НАТО о визите в Россию, заявил Столтенберг
Столтенберг: премьер Венгрии уведомил НАТО о визите в РФ, обсудит его в США
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал НАТО о визите в Россию, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве", - отметил он.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что Орбан представляет Венгрию, а не альянс.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер и глава МИД страны Петер Сийярто намерены посетить Москву 5 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в этот день планируется достаточно плотный график.
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus