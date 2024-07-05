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Орбан призвал к действиям "ради мира" - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан призвал к действиям "ради мира"
Орбан призвал к действиям "ради мира" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан призвал к действиям "ради мира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:13+0300
2024-07-05T16:12+0300
политика
россия
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он написал в социальных сетях."Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — отметил венгерский лидер.Орбан призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям людей, и выразил надежду на приближение мира в результате встречи в Москве.Делегация Венгрии, включая министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, выразила уверенность, что мир на Украине возможен с волей и усилиями.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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россия, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
15:13 05.07.2024 (обновлено: 16:12 05.07.2024)
 
Орбан призвал к действиям "ради мира"

Орбан после открытой части встречи с Путиным: ради мира "надо действовать"

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он написал в социальных сетях.
"Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — отметил венгерский лидер.
Орбан призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям людей, и выразил надежду на приближение мира в результате встречи в Москве.
Делегация Венгрии, включая министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, выразила уверенность, что мир на Украине возможен с волей и усилиями.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
%Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Орбан назвал новую встречу с Путиным особенной
13:54
 
ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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