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Орбан призвал к действиям "ради мира"
Орбан призвал к действиям "ради мира" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан призвал к действиям "ради мира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:13+0300
2024-07-05T15:13+0300
2024-07-05T16:12+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он написал в социальных сетях."Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — отметил венгерский лидер.Орбан призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям людей, и выразил надежду на приближение мира в результате встречи в Москве.Делегация Венгрии, включая министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, выразила уверенность, что мир на Украине возможен с волей и усилиями.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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россия, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан призвал к действиям "ради мира"
Орбан после открытой части встречи с Путиным: ради мира "надо действовать"
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он написал в социальных сетях.
"Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — отметил венгерский лидер.
Орбан призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям людей, и выразил надежду на приближение мира в результате встречи в Москве.
Делегация Венгрии, включая министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, выразила уверенность, что мир на Украине возможен с волей и усилиями.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
Орбан назвал новую встречу с Путиным особенной