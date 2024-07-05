https://1prime.ru/20240705/orban-849850547.html

Орбан призвал к действиям "ради мира"

Орбан призвал к действиям "ради мира" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Орбан призвал к действиям "ради мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:13+0300

2024-07-05T15:13+0300

2024-07-05T16:12+0300

политика

россия

венгрия

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_264d884f54e1516366652843a9ad8ace.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Кремле после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что ради мира необходимо действовать. Об этом он написал в социальных сетях."Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — отметил венгерский лидер.Орбан призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям людей, и выразил надежду на приближение мира в результате встречи в Москве.Делегация Венгрии, включая министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, выразила уверенность, что мир на Украине возможен с волей и усилиями.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".

https://1prime.ru/20240705/special-849846250.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, виктор орбан