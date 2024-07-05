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Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:18+0300
2024-07-05T16:18+0300
политика
россия
венгрия
виктор орбан
балтия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в социальной сети Х.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.Примьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла эту встречу "неприемлемой" и заметила, что Орбан не имеет полномочий представлять ЕС. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также раскритиковала визит Орбана, говоря, что он не представляет ЕС и использует председательство Будапешта для "посева смуты".Венгрия получила председательство в ЕС 1 июля сроком на шесть месяцев. Орбан заявил, что вопрос мира в Украине будет главным во время ее председательства.
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россия, венгрия, виктор орбан, балтия
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, БАЛТИЯ
16:18 05.07.2024
 
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию

Страны Балтии осудили Орбана за визит в РФ, заявив, что он не может предтавлять ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в социальной сети Х.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
"Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.
Примьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла эту встречу "неприемлемой" и заметила, что Орбан не имеет полномочий представлять ЕС. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также раскритиковала визит Орбана, говоря, что он не представляет ЕС и использует председательство Будапешта для "посева смуты".
Венгрия получила председательство в ЕС 1 июля сроком на шесть месяцев. Орбан заявил, что вопрос мира в Украине будет главным во время ее председательства.
Киев, Украина
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию
16:10
 
ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯВиктор ОрбанБАЛТИЯ
 
 
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