https://1prime.ru/20240705/orban-849852544.html
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:18+0300
2024-07-05T16:18+0300
2024-07-05T16:18+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в социальной сети Х.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.Примьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла эту встречу "неприемлемой" и заметила, что Орбан не имеет полномочий представлять ЕС. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также раскритиковала визит Орбана, говоря, что он не представляет ЕС и использует председательство Будапешта для "посева смуты".Венгрия получила председательство в ЕС 1 июля сроком на шесть месяцев. Орбан заявил, что вопрос мира в Украине будет главным во время ее председательства.
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россия, венгрия, виктор орбан, балтия
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, БАЛТИЯ
Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Страны Балтии осудили Орбана за визит в РФ, заявив, что он не может предтавлять ЕС
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран Балтии выразили негодование в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, следует из опубликованных ими заявлений в социальной сети Х.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
"Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.
Примьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла эту встречу "неприемлемой" и заметила, что Орбан не имеет полномочий представлять ЕС. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также раскритиковала визит Орбана, говоря, что он не представляет ЕС и использует председательство Будапешта для "посева смуты".
Венгрия получила председательство в ЕС 1 июля сроком на шесть месяцев. Орбан заявил, что вопрос мира в Украине будет главным во время ее председательства.
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию