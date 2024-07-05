https://1prime.ru/20240705/orban-849852669.html
В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада
В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада
Разбираться в полномочиях занимающего сейчас пост председателя Совета ЕС премьера Венгрии Виктора Орбана не является делом Москвы, заявил пресс-секретарь... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:19+0300
2024-07-05T16:19+0300
2024-07-05T16:19+0300
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кремль
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Разбираться в полномочиях занимающего сейчас пост председателя Совета ЕС премьера Венгрии Виктора Орбана не является делом Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство поездкой Орбана в Москву. Представитель ЕК заявил, что визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. "Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий — есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", — заявил Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Венгрия с июля и по конец декабря является председателем в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны Евросоюза лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт примет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете решений против России. Ввиду данных опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное число антироссийских решений, включая два пакета санкций против РФ и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
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россия, кремль, виктор орбан, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада
Песков о критике Орбана: не дело России разбираться в его полномочиях
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Разбираться в полномочиях занимающего сейчас пост председателя Совета ЕС премьера Венгрии Виктора Орбана не является делом Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство поездкой Орбана в Москву. Представитель ЕК заявил, что визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
"Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий — есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", — заявил Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Венгрия с июля и по конец декабря является председателем в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны Евросоюза лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт примет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете решений против России. Ввиду данных опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное число антироссийских решений, включая два пакета санкций против РФ и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию