https://1prime.ru/20240705/orban-849852669.html

В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада

В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада

Разбираться в полномочиях занимающего сейчас пост председателя Совета ЕС премьера Венгрии Виктора Орбана не является делом Москвы, заявил пресс-секретарь... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:19+0300

2024-07-05T16:19+0300

2024-07-05T16:19+0300

политика

россия

кремль

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Разбираться в полномочиях занимающего сейчас пост председателя Совета ЕС премьера Венгрии Виктора Орбана не является делом Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство поездкой Орбана в Москву. Представитель ЕК заявил, что визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. "Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий — есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", — заявил Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Венгрия с июля и по конец декабря является председателем в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны Евросоюза лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт примет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете решений против России. Ввиду данных опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное число антироссийских решений, включая два пакета санкций против РФ и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.

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россия, кремль, виктор орбан, дмитрий песков