https://1prime.ru/20240705/orban-849857224.html
Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского
Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского - 05.07.2024, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского
В рамках своего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий президенту России Владимиру Путину от Зеленского. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:28+0300
2024-07-05T16:28+0300
2024-07-05T16:49+0300
политика
россия
виктор орбан
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В рамках своего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий президенту России Владимиру Путину от Зеленского. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Нет, не передавал", — сказал помощник президента.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
https://1prime.ru/20240705/orban-849852669.html
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россия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В рамках своего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий президенту России Владимиру Путину от Зеленского. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Нет, не передавал", — сказал помощник президента.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
В Кремле ответили на критику Орбана со стороны Запада