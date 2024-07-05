https://1prime.ru/20240705/orban-849857224.html

Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского

Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского - 05.07.2024, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского

В рамках своего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий президенту России Владимиру Путину от Зеленского. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:28+0300

2024-07-05T16:28+0300

2024-07-05T16:49+0300

политика

россия

виктор орбан

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В рамках своего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий президенту России Владимиру Путину от Зеленского. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Нет, не передавал", — сказал помощник президента.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".

https://1prime.ru/20240705/orban-849852669.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский