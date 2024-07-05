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Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине
Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине
Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенно обсудили все острые вопросы кризиса на Украине. Об этом сообщил помощник... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:41+0300
2024-07-05T16:41+0300
2024-07-05T16:41+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенно обсудили все острые вопросы кризиса на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса прежде всего. Ну и двусторонние вопросы тоже были затронуты", — сказал он.Ушаков также добавил, что лидеры обсудили множество вопросов, общая атмосфера на переговорах была хорошей. В своем комментарии он подчеркнул, что Путин и Орбан хорошо знакомы друг с другом и это позволило провести переговоры максимально открыто.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине
Ушаков: Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенно обсудили все острые вопросы кризиса на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса прежде всего. Ну и двусторонние вопросы тоже были затронуты", — сказал он.
Ушаков также добавил, что лидеры обсудили множество вопросов, общая атмосфера на переговорах была хорошей. В своем комментарии он подчеркнул, что Путин и Орбан хорошо знакомы друг с другом и это позволило провести переговоры максимально открыто.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
Ушаков рассказал, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского