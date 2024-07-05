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Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении
Евросоюз заявил, что не знал о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, осудил его. Читатели Le Figaro поддержали главу венгерского... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:43+0300
2024-07-05T16:43+0300
политика
виктор орбан
россия
ес
франция
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Евросоюз заявил, что не знал о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, осудил его. Читатели Le Figaro поддержали главу венгерского правительства.Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер Венгрии прибыл в Москву с рабочим визитом. Орбан и президент России Владимир Путин провели переговоры, обсудили, в том числе, украинский кризис.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧитатели французского издания выразили удивление, что для общения лидеров двух стран нужно разрешение Еврокомиссии."Урсула фон дер Ляйен и Боррель, которых даже не выбирали на их должности, задыхаются от злости! Молодец, Орбан, не нуждается в так называемом „мандате“ от них, чтобы с кем-либо разговаривать, в частности с Путиным", - отметил Blinis &amp; caviar (ex. Camembert &amp; Cotes du Rhone).Комментаторы также раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за осуждение попыток добиться мира на Украине."Браво, мадам, признались в том, что потворствуете продлению этого конфликта. Браво. Мы этого не забудем. Вынесем из этого, что всякая попытка умиротворения или примирения наталкивается систематически на диверсию со стороны правящих кругов ЕС", - заключил Chris du 35.Полный текст читайте на ИноСМИ
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виктор орбан, россия, ес, франция
Политика, Виктор Орбан, РОССИЯ, ЕС, ФРАНЦИЯ
16:43 05.07.2024
 
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении

Виктор Орбан восхитил читателей Le Figaro, приехав в Россию без разрешения ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Евросоюз заявил, что не знал о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, осудил его. Читатели Le Figaro поддержали главу венгерского правительства.
Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премьер Венгрии прибыл в Москву с рабочим визитом. Орбан и президент России Владимир Путин провели переговоры, обсудили, в том числе, украинский кризис.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Читатели французского издания выразили удивление, что для общения лидеров двух стран нужно разрешение Еврокомиссии.
"Урсула фон дер Ляйен и Боррель, которых даже не выбирали на их должности, задыхаются от злости! Молодец, Орбан, не нуждается в так называемом „мандате“ от них, чтобы с кем-либо разговаривать, в частности с Путиным", - отметил Blinis & caviar (ex. Camembert & Cotes du Rhone).
Комментаторы также раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за осуждение попыток добиться мира на Украине.
"Браво, мадам, признались в том, что потворствуете продлению этого конфликта. Браво. Мы этого не забудем. Вынесем из этого, что всякая попытка умиротворения или примирения наталкивается систематически на диверсию со стороны правящих кругов ЕС", - заключил Chris du 35.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
В Молдавии пока не решили, сколько денег необходимо получить от ЕС
12:24
 
ПолитикаВиктор ОрбанРОССИЯЕСФРАНЦИЯ
 
 
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