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Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме
Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сыграть роль спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T21:02+0300
2024-07-05T21:02+0300
политика
россия
европа
сша
госдума
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сыграть роль спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Россией. Такое мнение выразил агентству РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Эту поездку Орбан он назвал следующим этапом мирной миссии. "Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", — отметил Шхагошев. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев председательства страны в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
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россия, европа, сша, госдума, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, Госдума, Виктор Орбан
21:02 05.07.2024
 
Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме

Шхагошев: Орбан может стать козырем спасения Европы от давления США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сыграть роль спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Россией. Такое мнение выразил агентству РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Эту поездку Орбан он назвал следующим этапом мирной миссии.
"Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", — отметил Шхагошев.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев председательства страны в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
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ПолитикаРОССИЯЕВРОПАСШАГосдумаВиктор Орбан
 
 
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