https://1prime.ru/20240705/orban-849871158.html

Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Россию

Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ

Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны уходящего с поста главы евродипломатии Жозепа Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T22:39+0300

2024-07-05T22:39+0300

2024-07-05T22:39+0300

политика

венгрия

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виктор орбан

жозеп боррель

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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны уходящего с поста главы евродипломатии Жозепа Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине безрезультатны. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это визит премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, была поездка в Киев 2 июля. Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и данная поездка может пройти только в рамках двусторонних отношений РФ и Венгрии. "Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", — указал Орбан в соцсети Х, отвечая на публикацию Борреля. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Орбан сказал, что вопрос мира на Украине будет главным в течение всего времени венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Во вторник, 2 июля, Орбан был с первым за 12 лет визитом в Киеве. В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сказал, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.

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венгрия, ес, виктор орбан, жозеп боррель, украина