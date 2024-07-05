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В Москве за день выпала четверть от месячной нормы осадков

В Москве за день выпала четверть от месячной нормы осадков - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Москве за день выпала четверть от месячной нормы осадков

В Москве в течение пятницы выпала четверть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье местами выпало 66% осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... | 05.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Москве в течение пятницы выпала четверть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье местами выпало 66% осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, согласно данным на 21.00 за 5 июля "на московской опорной станции ВДНХ выпало 6 миллиметров, Балчуге — 9 миллиметров, МГУ — 12 миллиметров, Тушино — 20 миллиметров, что составляет четверть от месячной нормы". Тишковец добавил, что в ближнем Подмосковье за 12 часов местами выпало 66% осадков. Больше всего осадков выпало на Солнечногорск — 54 миллиметра, на Клин — 36 миллиметров, на Дмитров — 28 миллиметров, на Луговую и Новый Иерусалим — 24 миллиметра, на Наро-Фоминск — 20 миллиметров. По его словам, также был зафиксирован штормовой ветер в Серпухове — 22 метра в секунду, в Домодедово — 27 метров в секунду.

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