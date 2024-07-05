https://1prime.ru/20240705/paksh-849860635.html

Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"

Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"

Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:11+0300

2024-07-05T17:11+0300

2024-07-05T17:25+0300

энергетика

россия

венгрия

аэс "пакш"

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин."Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", — сказал глава государства. Он также отметил, что при строительстве АЭС "Пакш" полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования.Путин добавил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере.

https://1prime.ru/20240705/putin-849860338.html

венгрия

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россия, венгрия, аэс "пакш", владимир путин