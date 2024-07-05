https://1prime.ru/20240705/paksh-849860635.html
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"
Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:11+0300
2024-07-05T17:11+0300
2024-07-05T17:25+0300
энергетика
россия
венгрия
аэс "пакш"
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_c990b463408daa1fd0922fea9dfd913e.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин."Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", — сказал глава государства. Он также отметил, что при строительстве АЭС "Пакш" полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования.Путин добавил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере.
https://1prime.ru/20240705/putin-849860338.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_e2a41fea630f28dc3081d954165665de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, аэс "пакш", владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Владимир Путин
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"
Путин: Россия и Венгрия продолжают работу над проектом АЭС "Пакш"
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин.
"Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", — сказал глава государства.
Он также отметил, что при строительстве АЭС "Пакш" полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования.
Путин добавил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере.
Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными