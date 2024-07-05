Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240705/paksh-849860635.html
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"
Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:11+0300
2024-07-05T17:25+0300
энергетика
россия
венгрия
аэс "пакш"
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_c990b463408daa1fd0922fea9dfd913e.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин."Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", — сказал глава государства. Он также отметил, что при строительстве АЭС "Пакш" полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования.Путин добавил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере.
https://1prime.ru/20240705/putin-849860338.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_e2a41fea630f28dc3081d954165665de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, аэс "пакш", владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Владимир Путин
17:11 05.07.2024 (обновлено: 17:25 05.07.2024)
 
Путин рассказал о работе России и Венгрии над проектом АЭС "Пакш"

Путин: Россия и Венгрия продолжают работу над проектом АЭС "Пакш"

© Фото : АЭС "Пакш"АЭС "Пакш"
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : АЭС "Пакш"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва и Будапешт продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", заявил в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин.
"Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", — сказал глава государства.
Он также отметил, что при строительстве АЭС "Пакш" полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования.
Путин добавил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными
17:05
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯАЭС "Пакш"Владимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала