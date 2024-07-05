Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240705/parlament-849828101.html
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии
Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T06:57+0300
2024-07-05T06:58+0300
политика
парламентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на на данные избиркома. Как сообщает Sky News, Кир Стармер получил 18,8 тысячи голосов в округе Holborn &amp; St Pancras. За ним следует независимый кандидат Эндрю Файнштейн, за которого проголосавали 7,3 тысячи избирателей. Третье место занял представитель партии зеленых Дэвид Стенселл, который получил 4 тысячи голосов. По состоянию на 5.30 мск Лейбористская партия уверенно выигрывает на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 мандатов. Второе место занимает Консервативная партия, которая правила последние 14 лет. Она получила 21 место. Замыкает тройку либерально-демократическая партия с 16 мандатами.
https://1prime.ru/20240705/vybory-849826803.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
парламентские выборы
Политика, парламентские выборы
06:57 05.07.2024 (обновлено: 06:58 05.07.2024)
 
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии

Sky News: глава лейбористов Кир Стармер избран членом британского парламента

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на на данные избиркома.
Как сообщает Sky News, Кир Стармер получил 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. За ним следует независимый кандидат Эндрю Файнштейн, за которого проголосавали 7,3 тысячи избирателей. Третье место занял представитель партии зеленых Дэвид Стенселл, который получил 4 тысячи голосов.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании
05:15
По состоянию на 5.30 мск Лейбористская партия уверенно выигрывает на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 мандатов. Второе место занимает Консервативная партия, которая правила последние 14 лет. Она получила 21 место. Замыкает тройку либерально-демократическая партия с 16 мандатами.
 
Политикапарламентские выборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала