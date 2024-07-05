https://1prime.ru/20240705/parlament-849828101.html

Главу лейбористов избрали членом парламента Британии

Главу лейбористов избрали членом парламента Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Главу лейбористов избрали членом парламента Британии

Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T06:57+0300

2024-07-05T06:57+0300

2024-07-05T06:58+0300

политика

парламентские выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на на данные избиркома. Как сообщает Sky News, Кир Стармер получил 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. За ним следует независимый кандидат Эндрю Файнштейн, за которого проголосавали 7,3 тысячи избирателей. Третье место занял представитель партии зеленых Дэвид Стенселл, который получил 4 тысячи голосов. По состоянию на 5.30 мск Лейбористская партия уверенно выигрывает на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 мандатов. Второе место занимает Консервативная партия, которая правила последние 14 лет. Она получила 21 место. Замыкает тройку либерально-демократическая партия с 16 мандатами.

https://1prime.ru/20240705/vybory-849826803.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

парламентские выборы