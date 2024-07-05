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Главу лейбористов избрали членом парламента Британии
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии
Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T06:57+0300
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политика
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на на данные избиркома. Как сообщает Sky News, Кир Стармер получил 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. За ним следует независимый кандидат Эндрю Файнштейн, за которого проголосавали 7,3 тысячи избирателей. Третье место занял представитель партии зеленых Дэвид Стенселл, который получил 4 тысячи голосов. По состоянию на 5.30 мск Лейбористская партия уверенно выигрывает на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 мандатов. Второе место занимает Консервативная партия, которая правила последние 14 лет. Она получила 21 место. Замыкает тройку либерально-демократическая партия с 16 мандатами.
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парламентские выборы
Политика, парламентские выборы
Главу лейбористов избрали членом парламента Британии
Sky News: глава лейбористов Кир Стармер избран членом британского парламента
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, претендующий на должность премьер-министра, был избран членом парламента от своего округа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на на данные избиркома.
Как сообщает Sky News, Кир Стармер получил 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. За ним следует независимый кандидат Эндрю Файнштейн, за которого проголосавали 7,3 тысячи избирателей. Третье место занял представитель партии зеленых Дэвид Стенселл, который получил 4 тысячи голосов.
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании
По состоянию на 5.30 мск Лейбористская партия уверенно выигрывает на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 мандатов. Второе место занимает Консервативная партия, которая правила последние 14 лет. Она получила 21 место. Замыкает тройку либерально-демократическая партия с 16 мандатами.