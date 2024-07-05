https://1prime.ru/20240705/patriot-849828755.html

В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot

В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot - 05.07.2024, ПРАЙМ

В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T07:44+0300

2024-07-05T07:44+0300

2024-07-05T09:24+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. По его словам, в ходе СВО были подтверждены высокие возможности ПВО России. При этом он подчеркнул, что это российские средства противовоздушной обороны "от разрекламированных ЗРК Patriot", которые, как показал опыт спецоперации, оказались "неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя".

https://1prime.ru/20240628/faza-849582101.html

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вкс россии, patriot, оценка