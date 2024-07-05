Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240705/patriot-849828755.html
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot - 05.07.2024, ПРАЙМ
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T07:44+0300
2024-07-05T09:24+0300
вооружения
вкс россии
patriot
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. По его словам, в ходе СВО были подтверждены высокие возможности ПВО России. При этом он подчеркнул, что это российские средства противовоздушной обороны "от разрекламированных ЗРК Patriot", которые, как показал опыт спецоперации, оказались "неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя".
https://1prime.ru/20240628/faza-849582101.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вкс россии, patriot, оценка
Вооружения, ВКС России, Patriot, оценка
07:44 05.07.2024 (обновлено: 09:24 05.07.2024)
 
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot

ВКС России: системы Patriot не способны защитить ни объекты, ни даже самих себя

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© AFP / Ziv Koren
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
По его словам, в ходе СВО были подтверждены высокие возможности ПВО России. При этом он подчеркнул, что это российские средства противовоздушной обороны "от разрекламированных ЗРК Patriot", которые, как показал опыт спецоперации, оказались "неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя".
Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО
28 июня, 16:27
 
ВооруженияВКС РоссииPatriotоценка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала