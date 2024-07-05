https://1prime.ru/20240705/patriot-849828755.html
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot - 05.07.2024, ПРАЙМ
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T07:44+0300
2024-07-05T07:44+0300
2024-07-05T09:24+0300
вооружения
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оценка
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. По его словам, в ходе СВО были подтверждены высокие возможности ПВО России. При этом он подчеркнул, что это российские средства противовоздушной обороны "от разрекламированных ЗРК Patriot", которые, как показал опыт спецоперации, оказались "неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя".
https://1prime.ru/20240628/faza-849582101.html
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вкс россии, patriot, оценка
Вооружения, ВКС России, Patriot, оценка
В ВКС России оценили эффективность ЗРК Patriot
ВКС России: системы Patriot не способны защитить ни объекты, ни даже самих себя
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут защитить ни обороняемые объекты, ни даже самих себя. Такое мнение высказал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
По его словам, в ходе СВО были подтверждены высокие возможности ПВО России. При этом он подчеркнул, что это российские средства противовоздушной обороны "от разрекламированных ЗРК Patriot", которые, как показал опыт спецоперации, оказались "неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя".
Новая фаза спецоперации: ФАБ-3000 полностью разрушат украинскую ПВО