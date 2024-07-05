Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240705/pensiya-849836368.html
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат - 05.07.2024, ПРАЙМ
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
Средний размер военной пенсии после индексации достигнет 41,6 тысячи рублей, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:31+0300
2024-07-05T10:57+0300
экономика
госдума
пенсии
индексация пенсий
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии после индексации достигнет 41,6 тысячи рублей, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб."Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится", - сказала она.Нижняя палата парламента четвертого июля приняла закон об индексации военной пенсии с 1 октября на 5,1 процента. Как пояснила Бессараб, выплаты в среднем вырастут на 600 рублей.Ранее Бессараб рассказывала, что пенсия россиян при средней заработной плате в 75 тысяч рублей будет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, пенсии, индексация пенсий, россия
Экономика, Госдума, Пенсии, индексация пенсий, РОССИЯ
10:31 05.07.2024 (обновлено: 10:57 05.07.2024)
 
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат

Депутат Бессараб: военная пенсия в РФ после индексации составит 41 600 рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии после индексации достигнет 41,6 тысячи рублей, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится", - сказала она.
Нижняя палата парламента четвертого июля приняла закон об индексации военной пенсии с 1 октября на 5,1 процента. Как пояснила Бессараб, выплаты в среднем вырастут на 600 рублей.
Ранее Бессараб рассказывала, что пенсия россиян при средней заработной плате в 75 тысяч рублей будет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Справедливая Россия - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян
3 июля, 18:28
 
ЭкономикаГосдумаПенсиииндексация пенсийРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала