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Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат - 05.07.2024, ПРАЙМ
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
Средний размер военной пенсии после индексации достигнет 41,6 тысячи рублей, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:31+0300
2024-07-05T10:31+0300
2024-07-05T10:57+0300
экономика
госдума
пенсии
индексация пенсий
россия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии после индексации достигнет 41,6 тысячи рублей, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб."Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится", - сказала она.Нижняя палата парламента четвертого июля приняла закон об индексации военной пенсии с 1 октября на 5,1 процента. Как пояснила Бессараб, выплаты в среднем вырастут на 600 рублей.Ранее Бессараб рассказывала, что пенсия россиян при средней заработной плате в 75 тысяч рублей будет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html
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госдума, пенсии, индексация пенсий, россия
Экономика, Госдума, Пенсии, индексация пенсий, РОССИЯ
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
Депутат Бессараб: военная пенсия в РФ после индексации составит 41 600 рублей