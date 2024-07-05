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Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке - 05.07.2024, ПРАЙМ

Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Москва прилагает усилия для примирения Турции и Сирии, и эта цель может быть достигнута, сообщает французское издание Le Monde. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:44+0300

2024-07-05T09:44+0300

2024-07-05T09:48+0300

политика

россия

турция

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва прилагает усилия для примирения Турции и Сирии, и эта цель может быть достигнута, сообщает французское издание Le Monde."Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий", — говорится в материале.Отмечается, что в настоящее время в игру вступил Ирак, что укрепляет шансы двух государств на примирение.Кроме того, отношения между Россией и Турцией по-прежнему антагонистичны из-за сирийского кризиса: Москва поддерживает Асада, а Турция финансирует и обучает сирийских повстанцев. Владимир Путин ранее не смог добиться примирения Эрдогана и Асада. По этой причине Ирак взял на себя инициативу в решении этого вопроса, намереваясь создать основу для примирения между двумя странами.Несмотря на теплые отношения между Эрдоганом и Асадом в прошлом, репрессии в отношении сирийской оппозиции в 2011 году привели к разрыву дипломатических отношений. Последние заявления президентов свидетельствуют о смене тона и возобновлении отношений, вызванном бременем сирийских беженцев для Турции, заключили в издании.Ранее Путин и Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане в рамках саммита ШОС, где также поднимался сирийский вопрос. Издание Aydınlık со ссылкой на источники передавало, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", новые переговоры могут состояться в Ираке.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, турция, сирия