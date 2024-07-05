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Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке - 05.07.2024, ПРАЙМ
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке
Москва прилагает усилия для примирения Турции и Сирии, и эта цель может быть достигнута, сообщает французское издание Le Monde. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:44+0300
2024-07-05T09:48+0300
политика
россия
турция
сирия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва прилагает усилия для примирения Турции и Сирии, и эта цель может быть достигнута, сообщает французское издание Le Monde."Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий", — говорится в материале.Отмечается, что в настоящее время в игру вступил Ирак, что укрепляет шансы двух государств на примирение.Кроме того, отношения между Россией и Турцией по-прежнему антагонистичны из-за сирийского кризиса: Москва поддерживает Асада, а Турция финансирует и обучает сирийских повстанцев. Владимир Путин ранее не смог добиться примирения Эрдогана и Асада. По этой причине Ирак взял на себя инициативу в решении этого вопроса, намереваясь создать основу для примирения между двумя странами.Несмотря на теплые отношения между Эрдоганом и Асадом в прошлом, репрессии в отношении сирийской оппозиции в 2011 году привели к разрыву дипломатических отношений. Последние заявления президентов свидетельствуют о смене тона и возобновлении отношений, вызванном бременем сирийских беженцев для Турции, заключили в издании.Ранее Путин и Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане в рамках саммита ШОС, где также поднимался сирийский вопрос. Издание Aydınlık со ссылкой на источники передавало, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", новые переговоры могут состояться в Ираке.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, турция, сирия
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ
09:44 05.07.2024 (обновлено: 09:48 05.07.2024)
 
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Le Monde: Сирия и Турция начнут переговоры при посредничестве России и Ирака

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Москва прилагает усилия для примирения Турции и Сирии, и эта цель может быть достигнута, сообщает французское издание Le Monde.
"Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий", — говорится в материале.
Отмечается, что в настоящее время в игру вступил Ирак, что укрепляет шансы двух государств на примирение.
Кроме того, отношения между Россией и Турцией по-прежнему антагонистичны из-за сирийского кризиса: Москва поддерживает Асада, а Турция финансирует и обучает сирийских повстанцев. Владимир Путин ранее не смог добиться примирения Эрдогана и Асада. По этой причине Ирак взял на себя инициативу в решении этого вопроса, намереваясь создать основу для примирения между двумя странами.
Несмотря на теплые отношения между Эрдоганом и Асадом в прошлом, репрессии в отношении сирийской оппозиции в 2011 году привели к разрыву дипломатических отношений. Последние заявления президентов свидетельствуют о смене тона и возобновлении отношений, вызванном бременем сирийских беженцев для Турции, заключили в издании.
Ранее Путин и Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане в рамках саммита ШОС, где также поднимался сирийский вопрос. Издание Aydınlık со ссылкой на источники передавало, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", новые переговоры могут состояться в Ираке.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
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