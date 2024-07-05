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Эксперты предсказали последствия роста цены на проход через проливы Турции

Эксперты предсказали последствия роста цены на проход через проливы Турции - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты предсказали последствия роста цены на проход через проливы Турции

Увеличение стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% может отразиться на стоимости товаров для конечного потребителя, отметили... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T06:42+0300

2024-07-05T06:42+0300

2024-07-05T06:43+0300

экономика

турецкие проливы

цены

товары

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Увеличение стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% может отразиться на стоимости товаров для конечного потребителя, отметили логистические компании, опрошенные РИА Новости. С 1 июля текущего года Турция увеличила стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,07 доллара за тонну. Стоит отметить, что согласно Конвенции Монтрё, проливы Босфор и Дарданеллы объявлены свободными для торгового судоходства. Таким образом, Турция не получает прибыли с транзита, кроме платы за услуги. Свобода прохода торговых судов сохраняется через проливы в мирное и военное время. "Увеличение стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы приведет к временному падению маржинальности импорта из Турции. Однако вскоре эта ситуация может выровняться за счет конечного потребителя: есть вероятность, что стоимость турецкой продукции, поступающей из Стамбула, немного увеличится. Оценить, на сколько процентов, пока не представляется возможным", - пояснили РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. Директор азиатского направления "ПЭК: Global" Геннадий Чичин также отметил, что повышение расходов на логистику отразится на стоимости товаров для конечных потребителей. Однако применительно к перевозкам сборных грузов влияние увеличения пошлины будет минимальным, так как повышенный сбор будет распределен между большим количеством клиентов-грузополучателей. "Массовой индексации тарифов нет: из 12 морских линий, которые доставляют грузы между Россией и Турцией, только один оператор увеличил стоимость перевозки. Согласно данным партнеров ПЭК, это повышение в меньшей степени связано с ростом стоимости прохода судов через черноморские проливы. Если тарифы на перевозки все же увеличатся, морские линии уведомят об этом бизнес за две-три недели до индексации", - добавил он. Представитель группы компаний "Дело" рассказал РИА Новости, что группа не ожидает влияния увеличения стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на объемы перевозок контейнерных грузов. "Мы не ожидаем, что увеличение стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15% отразится на объемах перевозок контейнерных грузов, поскольку оплата прохода через проливы даже после повышения стоимости составляет менее 1% от общей ставки сквозной логистики, например, на маршруте Китай-Москва, и практически не влияет на общую стоимость перевозимого товара", - подчеркнули в ГК "Дело". Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев добавил, что итоговые последствия увеличения стоимости могут быть различны в зависимости от специфики отрасли и конкретных рыночных условий. При этом рост цен на проход турецких проливов может стимулировать повышение цен на другие логистические услуги, например страхование, портовые сборы и другие. "Повышение стоимости доставки может сделать некоторые грузы менее конкурентоспособными. Компании могут изменить свои схемы цепей поставок, используя более близкие источники сырья или производства. Если некоторые грузы станут менее конкурентоспособными, то это может привести к снижению ассортимента товаров на рынке. В попытке компенсировать рост затрат некоторые производители могут использовать более дешевое сырье или изменить технологии производства, что может отразиться на качестве товаров", - уточнил Коптев, добавив, что повышение стоимости прохода через проливы происходит на фоне общей тенденции к росту цен на транспортные услуги в мире и также может быть связано с политическими решениями турецкого правительства.

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турецкие проливы, цены, товары