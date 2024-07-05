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Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет
Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет - 05.07.2024, ПРАЙМ
Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет
Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать водительские права законопослушным гражданам на 15 лет вместо 10,... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:23+0300
2024-07-05T11:23+0300
госдума
новые люди
водительские права
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать водительские права законопослушным гражданам на 15 лет вместо 10, законопроект доступен в думской базе данных. "О внесении изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения"... Срок действия российского национального водительского удостоверения составляет пятнадцать лет в случае, если водитель не был привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанное с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по его вине.", - написано в проекте закона. По мнению авторов законопроекта, данная норма позволит на более продолжительный период исключить необходимость прохождения медицинского освидетельствования и сбора соответствующих документов, что сэкономит время и деньги водителей. Кроме того, принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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госдума, новые люди, водительские права
Госдума, Новые люди, водительские права
11:23 05.07.2024
 
Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет

В ГД внесли проект о выдаче прав на 15 лет законопослушным автомобилистам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать водительские права законопослушным гражданам на 15 лет вместо 10, законопроект доступен в думской базе данных.
"О внесении изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения"... Срок действия российского национального водительского удостоверения составляет пятнадцать лет в случае, если водитель не был привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанное с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по его вине.", - написано в проекте закона.
По мнению авторов законопроекта, данная норма позволит на более продолжительный период исключить необходимость прохождения медицинского освидетельствования и сбора соответствующих документов, что сэкономит время и деньги водителей. Кроме того, принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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