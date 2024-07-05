https://1prime.ru/20240705/prava-849838711.html

Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет

Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет - 05.07.2024, ПРАЙМ

Законопослушным автомобилистам могут разрешить получать права на 15 лет

Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать водительские права законопослушным гражданам на 15 лет вместо 10,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:23+0300

2024-07-05T11:23+0300

2024-07-05T11:23+0300

госдума

новые люди

водительские права

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать водительские права законопослушным гражданам на 15 лет вместо 10, законопроект доступен в думской базе данных. "О внесении изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения"... Срок действия российского национального водительского удостоверения составляет пятнадцать лет в случае, если водитель не был привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанное с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по его вине.", - написано в проекте закона. По мнению авторов законопроекта, данная норма позволит на более продолжительный период исключить необходимость прохождения медицинского освидетельствования и сбора соответствующих документов, что сэкономит время и деньги водителей. Кроме того, принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

https://1prime.ru/20240702/prava-849654852.html

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госдума, новые люди, водительские права