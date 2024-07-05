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Кабмин назвал дату начала тестирования транспортно-логистической платформы

Кабмин назвал дату начала тестирования транспортно-логистической платформы - 05.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин назвал дату начала тестирования транспортно-логистической платформы

Тестирование национальной цифровой транспортно-логистической платформы в России пройдет с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года, ее оператором определен... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:10+0300

2024-07-05T10:10+0300

2024-07-05T10:18+0300

кабмин

транспорт

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Тестирование национальной цифровой транспортно-логистической платформы в России пройдет с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года, ее оператором определен Минтранс, сообщается на сайте кабмина РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Тестирование новой информационной системы будет проходить с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года... Оператором новой цифровой платформы определен Минтранс", - говорится в сообщении.

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транспорт