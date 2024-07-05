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НАТО примет решение наращивать ПРО, заявил Столтенберг
НАТО примет решение наращивать ПРО, заявил Столтенберг - 05.07.2024, ПРАЙМ
НАТО примет решение наращивать ПРО, заявил Столтенберг
Страны-члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут ряд решений по укреплению коллективной обороны и безопасности, в том числе по... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:18+0300
2024-07-05T15:18+0300
2024-07-05T15:40+0300
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут ряд решений по укреплению коллективной обороны и безопасности, в том числе по наращиванию противоракетной обороны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Саммит будет проходить с 9 по 11 июля. По словам Столтенберга, участники примут решения в области укрепления коллективной обороны и безопасности."Страны намерены одобрить обязательства, которые укрепят трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество в целях увеличения производства... Эти решения включат также укрепление противоракетной обороны против баллистических ракет, включая новую базу AEGIS Ashore в Польше", - пояснил он.Ранее 4 июля страны Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декларацию. Документ, в том числе, осудил наращивание некоторыми государствами систем ПРО. По мнению лидеров ШОС, такие действия отрицательно сказываются на мировой безопасности.
https://1prime.ru/20240705/shos-849847434.html
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нато, про, йенс столтенберг
НАТО, ПРО, Йенс Столтенберг
НАТО примет решение наращивать ПРО, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО примет решения по укреплению коллективной обороны, включая ПРО
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут ряд решений по укреплению коллективной обороны и безопасности, в том числе по наращиванию противоракетной обороны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Саммит будет проходить с 9 по 11 июля. По словам Столтенберга, участники примут решения в области укрепления коллективной обороны и безопасности.
"Страны намерены одобрить обязательства, которые укрепят трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество в целях увеличения производства... Эти решения включат также укрепление противоракетной обороны против баллистических ракет, включая новую базу AEGIS Ashore в Польше", - пояснил он.
Ранее 4 июля страны Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декларацию. Документ, в том числе, осудил наращивание некоторыми государствами систем ПРО. По мнению лидеров ШОС, такие действия отрицательно сказываются на мировой безопасности.
Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС