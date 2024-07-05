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Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными
Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными
Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, а диалог - откровенным и полезным, заявил президент России Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:05+0300
2024-07-05T17:05+0300
политика
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, а диалог - откровенным и полезным, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства по итогам беседы выступил перед журналистами."Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии господином Виктором Орбаном", - сказал он.По словам Путина, продолжение диалога в нынешней геополитической ситуации важно. Он назвал беседу с Орбаном откровенной и полезной. Премьер Венгрии прибыл с рабочим визитом в Москву в пятницу, пятого июля.
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владимир путин, виктор орбан
Политика, Владимир Путин, Виктор Орбан
17:05 05.07.2024
 
Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Путин заявил, что переговоры с Орбаном были насыщенными

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, а диалог - откровенным и полезным, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства по итогам беседы выступил перед журналистами.
"Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии господином Виктором Орбаном", - сказал он.
По словам Путина, продолжение диалога в нынешней геополитической ситуации важно. Он назвал беседу с Орбаном откровенной и полезной.
Премьер Венгрии прибыл с рабочим визитом в Москву в пятницу, пятого июля.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан приехал в Россию без разрешения ЕС. Французы в восхищении
16:43
 
ПолитикаВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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