https://1prime.ru/20240705/putin-849860338.html

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, а диалог - откровенным и полезным, заявил президент России Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:05+0300

2024-07-05T17:05+0300

2024-07-05T17:05+0300

политика

владимир путин

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849859085_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_b9893b2472224ff6059cd4770afa7f68.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, а диалог - откровенным и полезным, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства по итогам беседы выступил перед журналистами."Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии господином Виктором Орбаном", - сказал он.По словам Путина, продолжение диалога в нынешней геополитической ситуации важно. Он назвал беседу с Орбаном откровенной и полезной. Премьер Венгрии прибыл с рабочим визитом в Москву в пятницу, пятого июля.

https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, виктор орбан