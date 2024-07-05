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США на саммите НАТО объявят о шагах по усилению системы ПВО Украины

США на саммите НАТО объявят о шагах по усилению системы ПВО Украины - 05.07.2024, ПРАЙМ

США на саммите НАТО объявят о шагах по усилению системы ПВО Украины

США в ходе намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины. Об этом... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T23:38+0300

2024-07-05T23:38+0300

2024-07-05T23:39+0300

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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. США в ходе намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил на спецбрифинге в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины", — сказал он и подчеркнул, что речь идет об "исторических и далеко идущих шагах".При этом чиновник не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot. Чиновник также рассказал журналистам, что США намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16,.Кроме того, он сообщил, что будет объявлено о договоренностях альянса с Киевом в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке."Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи - ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики", — сказал чиновник и добавил, что договоренности будут включать также обязательства финансовой поддержки Киева.По словам чиновника, на полях саммита НАТО глава Белого дома Джо Байден намерен провести контакты с Владимиром Зеленским.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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нато, сша, поддержка украины