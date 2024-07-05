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США ждут от членов НАТО планов по увеличению оборонных расходов
США ждут от членов НАТО планов по увеличению оборонных расходов - 05.07.2024, ПРАЙМ
США ждут от членов НАТО планов по увеличению оборонных расходов
Вашингтон ждет от членов НАТО планов по увеличению затрат на оборону не ниже двух процентов ВВП. Об этом сообщил журналистам на спецбрифинге в пятницу... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T23:42+0300
2024-07-05T23:42+0300
2024-07-05T23:43+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ждет от членов НАТО планов по увеличению затрат на оборону не ниже двух процентов ВВП. Об этом сообщил журналистам на спецбрифинге в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома. "Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП — ред.)", — сказал он, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса. Представитель добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".
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сша, нато, расходы на оборону
Вооружения, США, НАТО, расходы на оборону
США ждут от членов НАТО планов по увеличению оборонных расходов
Вашингтон ждет от членов НАТО планов по росту оборонных расходов не ниже 2% ВВП
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ждет от членов НАТО планов по увеличению затрат на оборону не ниже двух процентов ВВП. Об этом сообщил журналистам на спецбрифинге в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома.
"Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП — ред.)", — сказал он, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса.
Представитель добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".
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