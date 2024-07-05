https://1prime.ru/20240705/reaktsiya-849871015.html

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Россию

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Россию

Критика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву свидетельствует о том, что ЕС заинтересован в... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T23:15+0300

2024-07-05T23:15+0300

2024-07-05T23:15+0300

политика

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виктор орбан

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ПАРИЖ, 5 июл – ПРАЙМ. Критика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву свидетельствует о том, что ЕС заинтересован в продолжении украинского конфликта, а не в его мирном решении. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Реакция Урсулы фон дер Ляйен на поездку Виктора Орбана в Россию — совершенно безумная и символичная. В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву, чтобы попытаться найти мир, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этой поездки и критикует "любую попытку урегулирования". По крайней мере, все ясно: ЕС говорит "да" войне и "нет" мирному урегулированию", — написал политик в соцсети Х. Ранее глава ЕК на своей странице в Х написала, что "политика успокоения" не поможет решить конфликт на Украине и призвала ЕС к "единству и решимости". Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Во вторник, 2 июля, Орбан был с первым за 12 лет визитом в Киеве. В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сказал, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

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франция, виктор орбан, визит, россия