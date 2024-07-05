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В России отметили рост отраслей креативной индустрии

В России отметили рост отраслей креативной индустрии - 05.07.2024, ПРАЙМ

В России отметили рост отраслей креативной индустрии

Все отрасли креативной индустрии России демонстрируют рост, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:28+0300

2024-07-05T16:28+0300

2024-07-05T16:28+0300

экономика

россия

креативная индустрия

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Все отрасли креативной индустрии России демонстрируют рост, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. "Все отрасли креативной экономики России растут", - сказала она в кулуарах форума "Российская креативная неделя - 2024". Например, интерес к российским стриминговым платформам, по ее словам, вырастет в этом году, как ожидается, на порядка 15%. "Если говорить про индустрию анимации, то тут наблюдается прирост порядка 12%. Ожидается, что в 2024 году рынок может вырасти еще на 15-20%", - добавила собеседница агентства. Интересная тенденция, заметила Абрамова, просматривается сейчас в книжном бизнесе России, на рынке цифровых книг особенное место занимает самиздат - 35% рынка. "Это говорит о том, что люди стали самостоятельно заниматься творчеством, самостоятельно публиковаться и зарабатывать на этом деньги, исключая посредников", - подчеркнула она. Президент АНО "Креативная экономика" также заметила, что только за последний год выросли на 39% доходы онлайн-кинотеатров за счёт отечественных фильмов. "Хотя промышленный дизайн нельзя просчитать, так как он интегрирован в производственные цепочки, но мы точно видим к нему огромный интерес со стороны бизнеса", - заключила Абрамова.

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россия, креативная индустрия