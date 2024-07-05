https://1prime.ru/20240705/rubl-849868400.html
Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню
Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню - 05.07.2024, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню
Рубль в пятницу вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 2 копейки, при этом за неделю она выросла на 24 копейки, следует из данных Московской биржи. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:50+0300
2024-07-05T19:50+0300
2024-07-05T19:50+0300
экономика
торги
курсы валют
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рубль в пятницу вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 2 копейки, при этом за неделю она выросла на 24 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля. За неделю юань вырос на 24 копейки. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,05%, до 87,47 доллара за баррель. РУБЛЬ СНИЗИЛСЯ ЗА НЕДЕЛЮ Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю. В целом в течение недели китайская валюта торговалась в диапазоне 11,67-12,08 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 68 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В финале недели российский рубль все-таки возобновил рост в парах с иностранными валютами и на внебиржевой площадке, и на Мосбирже. Инвесторам потребовалось пять дней на то, чтобы восстановить определенное равновесие, пострадавшее от предыдущей распродажи", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Он также отметил, что в поддержку рубля по-прежнему работает жесткая монетарная политика Банка России и вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Это фактор будет "заслонять" рубль от всех остальных катализаторов, добавил эксперт. "Рубль на Мосбирже к завершению дня изменялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,96 рубля после тестирования отметки 12 рублей. Стабилизация юаня выше 12 рублей в целом позволит ожидать его коррекционного роста в район как минимум 12,5 рубля, к максимумам с первой половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,13 рубля и 95,57 рубля соответственно, отразив укрепление европейской валюты по сравнению с предыдущим днем", - комментируют аналитики "Велес Капитала". ПРОГНОЗЫ "Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 87-89 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,9-12,3 рубля. Официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, перевалил за 88 рублей. В биржевой паре юань-рубль события разворачиваются вокруг отметки 12 рублей. По нашему мнению, краткосрочно может преобладать умеренно негативная динамика рубля, доллар будет тяготеть ближе к 90, а юань – пытаться продвинуться к 12,2-12,4 рубля", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что в пользу этого говорят меры, предпринятые властями - смягчение порога возврата экспортной выручки, сокращение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. "На текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше, помимо вышеобозначенных – постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами", - считает Максим Федосов из УК "Первая". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,9-12,5 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей, прогнозирует аналитик.
https://1prime.ru/20240704/yuan-849751059.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, курсы валют, юань
Экономика, Торги, Курсы валют, юань
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рубль в пятницу вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 2 копейки, при этом за неделю она выросла на 24 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля. За неделю юань вырос на 24 копейки.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,05%, до 87,47 доллара за баррель.
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю. В целом в течение недели китайская валюта торговалась в диапазоне 11,67-12,08 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 68 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"В финале недели российский рубль все-таки возобновил рост в парах с иностранными валютами и на внебиржевой площадке, и на Мосбирже. Инвесторам потребовалось пять дней на то, чтобы восстановить определенное равновесие, пострадавшее от предыдущей распродажи", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Он также отметил, что в поддержку рубля по-прежнему работает жесткая монетарная политика Банка России и вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Это фактор будет "заслонять" рубль от всех остальных катализаторов, добавил эксперт.
"Рубль на Мосбирже к завершению дня изменялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,96 рубля после тестирования отметки 12 рублей. Стабилизация юаня выше 12 рублей в целом позволит ожидать его коррекционного роста в район как минимум 12,5 рубля, к максимумам с первой половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,13 рубля и 95,57 рубля соответственно, отразив укрепление европейской валюты по сравнению с предыдущим днем", - комментируют аналитики "Велес Капитала".
"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 87-89 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,9-12,3 рубля. Официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, перевалил за 88 рублей. В биржевой паре юань-рубль события разворачиваются вокруг отметки 12 рублей. По нашему мнению, краткосрочно может преобладать умеренно негативная динамика рубля, доллар будет тяготеть ближе к 90, а юань – пытаться продвинуться к 12,2-12,4 рубля", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Он отмечает, что в пользу этого говорят меры, предпринятые властями - смягчение порога возврата экспортной выручки, сокращение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила.
"На текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше, помимо вышеобозначенных – постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами", - считает Максим Федосов из УК "Первая".
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,9-12,5 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей, прогнозирует аналитик.
В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже