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Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню

Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню - 05.07.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов незначительно вырос к юаню

Рубль в пятницу вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 2 копейки, при этом за неделю она выросла на 24 копейки, следует из данных Московской биржи. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:50+0300

2024-07-05T19:50+0300

2024-07-05T19:50+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рубль в пятницу вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 2 копейки, при этом за неделю она выросла на 24 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля. За неделю юань вырос на 24 копейки. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,05%, до 87,47 доллара за баррель. РУБЛЬ СНИЗИЛСЯ ЗА НЕДЕЛЮ Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю. В целом в течение недели китайская валюта торговалась в диапазоне 11,67-12,08 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 68 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В финале недели российский рубль все-таки возобновил рост в парах с иностранными валютами и на внебиржевой площадке, и на Мосбирже. Инвесторам потребовалось пять дней на то, чтобы восстановить определенное равновесие, пострадавшее от предыдущей распродажи", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Он также отметил, что в поддержку рубля по-прежнему работает жесткая монетарная политика Банка России и вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Это фактор будет "заслонять" рубль от всех остальных катализаторов, добавил эксперт. "Рубль на Мосбирже к завершению дня изменялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,96 рубля после тестирования отметки 12 рублей. Стабилизация юаня выше 12 рублей в целом позволит ожидать его коррекционного роста в район как минимум 12,5 рубля, к максимумам с первой половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,13 рубля и 95,57 рубля соответственно, отразив укрепление европейской валюты по сравнению с предыдущим днем", - комментируют аналитики "Велес Капитала". ПРОГНОЗЫ "Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 87-89 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,9-12,3 рубля. Официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, перевалил за 88 рублей. В биржевой паре юань-рубль события разворачиваются вокруг отметки 12 рублей. По нашему мнению, краткосрочно может преобладать умеренно негативная динамика рубля, доллар будет тяготеть ближе к 90, а юань – пытаться продвинуться к 12,2-12,4 рубля", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что в пользу этого говорят меры, предпринятые властями - смягчение порога возврата экспортной выручки, сокращение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. "На текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше, помимо вышеобозначенных – постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами", - считает Максим Федосов из УК "Первая". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,9-12,5 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей, прогнозирует аналитик.

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торги, курсы валют, юань