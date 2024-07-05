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Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T20:23+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,6%, до 3129 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится на 1 доллар, до 86,64 доллара за баррель, а курс евро на форексе сохранится выше 1,08 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе вырастет на 24 копейки - до 12,21 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 77 копеек, до 88,9 рубля, евро - на 43 копейки, до 96 рублей, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Из ключевой макростатистики, способной повлиять на общерыночный настрой, отметим публикацию 10 июля июньского показателя темпов роста потребительской инфляции (ИПЦ) в США. Цены на нефть могут реагировать на выход краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA (вторник), ежемесячных отчетов ОПЕК (среда) и МЭА (четверг)", - сказал Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций". Владимир Евстифеев из банка "Зенит" отмечает, что фондовые рынки остаются на траектории роста, попытки реализовать сценарий понижательной коррекции не получают продолжения. "В фокусе поток сдержанной экономической статистики из США, который укрепляет вероятность понижения базовой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. ... Замедление экономического роста в США не настолько значительно, чтобы закладывать в прогнозы риск жесткой посадки экономики, при этом умеренное охлаждение будет провоцировать Федрезерв к более мягкой денежно-кредитной политике", - говорит эксперт. В случае большей уверенности рынка в будущем смягчении монетарных условий рост фондовых площадок может распространиться на более широкий спектр акций, чем это происходит сейчас, подытоживает Евстифеев. "На предстоящей неделе динамику мирового рынка определит публикация июньской ценовой статистики в США. Если инфляция в стране замедлится сильнее, чем ожидается, в мире могут заметно усилиться risk-on настроения. На этом фоне доходности десятилетних американских казначейских бумаг могут уйти к 4,25%, а индекс доллара - опуститься в сторону 104 пунктов", - заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он добавляет, что в ближайшие дни инвесторы будут также оценивать заявления главы ФРС перед сенатом, а на динамику рынка сырья повлияет публикация месячных отчетов ОПЕК и МЭА, а также ценовой статистики из Китая. Если она вновь укажет на слабый потребительский спрос в КНР, фьючерсы Brent рискуют опуститься в сторону 85 долларов за баррель. РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Ряд предпринятых властями мер по смягчению навеса предложения валют, а также решение Минфина увеличить с 5 июля покупки по бюджетному правилу и традиционное снижение в первой половине месяца активности экспортеров выглядят достаточными для перехода юаня в диапазон 12-13 рублей, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Верхняя часть этого диапазона на текущий момент является справедливой, исходя из метрик платежного баланса", - добавляет он. Риском для рубля по-прежнему являются санкции Запада, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Увеличение Минфином РФ объема покупок валюты в ФНБ при одновременном сокращении объемов продаж валюты со стороны ЦБ РФ могут, в свою очередь, влиять на ослабление рубля", - добавляет она. На валютном рынке пока может сохраниться пониженная активность в условиях слабого спроса на валюту и отдаленности налоговых платежей, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон 11,75-12,25 рубля за юань", оценивает он. Волатильность не ушла с российского валютного рынка, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Она может напоминать о себе вплоть до середины августа, когда истекает срок действия лицензии министерства финансов США на завершение операций с попавшей под санкции Московской биржей", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе прорвался выше 3200 пунктов на фоне ослабления рубля, ценового роста нефти и взлета тяжеловесных бумаг "Газпрома" на новостном позитиве. Однако удержаться на достигнутых рубежах не удалось. Поводом для фиксации прибыли стало повышение вероятности подъема ключевой ставки. Последняя статистика по инфляции не внушила оптимизма, в руководстве ЦБ заявили, что регулятор рассмотрит вариант подъема ставки до 17-18% на июльском заседании", - рассказал Бахтин из "БКС Мир Инвестиций". На будущей неделе помешать новой попытке роста могут дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Фосагро", "Татнефти", "Роснефти", "Башнефти", "Группы Астра" и других. Впрочем, ожидается, что большая часть выплат впоследствии будет реинвестирована в акции, добавляет аналитик. Григорьев из банка "Санкт-Петербург" подмечает, что динамика российских активов в ближайшие дни, вероятно, продолжит определяться ожиданиями повышения ключевой ставки. "Особого внимания в этом разрезе будет заслуживать публикация полных месячных данных по инфляции за июнь. Если инфляция вновь существенно превысит и так высокие недельные оценки, вероятность особо жестких действий Банка России увеличится. В этом случае доходности ОФЗ вырастут, а индекс Мосбиржи может задержаться на уровнях ниже 3200 пунктов", - считает эксперт. Григорьев добавляет, что на динамику долгового рынка на предстоящей неделе могут также повлиять данные по исполнению федерального бюджета в июне. ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ "В среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс". На следующий день АФК "Система" и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за первый квартал, "Аэрофлот" раскроет операционные результаты за июнь 2024 года", - рассказал Бахтин. "Закрытие реестра Сбербанка может вызвать краткосрочную просадку индекса Московской биржи, но в целом рынок, вероятно, уже нащупал уровень, с которого бычий рынок может возобновится по окончании сезона отпусков", - отмечает Вайсберг из ГК "Регион".

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торги, курсы валют, российский рынок акций