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РЖД возобновят мультимодальный маршрут к курортам Японского моря

РЖД возобновят мультимодальный маршрут к курортам Японского моря - 05.07.2024, ПРАЙМ

РЖД возобновят мультимодальный маршрут к курортам Японского моря

РЖД в конце июля возобновляют ежедневный мультимодальный маршрут из Хабаровского края к курортам Японского моря в Приморье, сообщает Дальневосточная железная... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T08:13+0300

2024-07-05T08:13+0300

2024-07-05T08:14+0300

экономика

ржд

дальний восток

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. РЖД в конце июля возобновляют ежедневный мультимодальный маршрут из Хабаровского края к курортам Японского моря в Приморье, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"). "Федеральная пассажирская компания возобновляет на ДВЖД ежедневный мультимодальный маршрут Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка к базам отдыха на берегах Японского моря. Пассажиры могут отправиться в поездку по схеме поезд + автобус с 26 июля по 28 августа 2024 года", - говорится в сообщении. В ДВЖД уточнили РИА Новости, что маршрут прерывался из-за его сезонной направленности. От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом №352/351 Советская Гавань – Владивосток. Его расписание выстроено в соответствии с графиком движения автобуса от Уссурийска до Андреевки и обратно. Также он будет останавливаться в поселках Безверхово, Славянка и Рязановка, где находятся популярные базы отдыха. Мультимодальный маршрут из Уссурийска в Андреевку впервые был запущен в 2021 году. За три летних сезона им воспользовались свыше 5 тысяч туристов.

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ржд, дальний восток