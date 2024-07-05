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В Госдуме одобрили продление софинансирования по программе сбережений - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили продление софинансирования по программе сбережений
В Госдуме одобрили продление софинансирования по программе сбережений - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили продление софинансирования по программе сбережений
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан с... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:46+0300
2024-07-05T18:46+0300
экономика
госдума
сбережения
софинансирование
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан с трех до 10 лет. Данная программа начала реализовываться с 1 января текущего года, причем участие в ней добровольное. Для этого необходимо лишь заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Долгосрочные сбережения формируются за счет взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений граждан. Вносить средства в рамках программы может и их работодатель. Такие сбережения должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму - 2,8 миллиона рублей. Сейчас каждый участник программы может получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Поправка, внесенная группой депутатов и сенаторов, увеличивает этот период до 10 лет. "Это выполнение поручения президента на Петербургском форуме в части софинансирования долгосрочных пенсионных накоплений – 10 лет, а не три года", - пояснил глава бюджетного комитета Андрей Макаров, представляя поправку. Поправка также обязывает администратора софинансирования представлять организации, определенной правительством РФ в целях осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, агрегированную по НПФ информацию об объеме дополнительных стимулирующих взносов. Комитет поддержал и поправки, предусматривающую зачисление всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, в местные бюджеты. Этот налог вводится взамен курортного сбора, эксперимент по которому завершится в конце текущего года. "Это не региональный, это местный налог, он зачисляется в бюджеты муниципалитетов, все элементы налогообложения определяются на местном уровне в соответствии с Налоговым кодексом", - подчеркнул Макаров. Кроме того, до 2030 года расчетные доходы от уплаты туристического налога не будут учитываются при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, федеральной территории "Сириус" для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Соответствующие поправки были поддержаны комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Бюджетный кодекс и другие законодательные акты. Эти изменения, в том числе, касаются списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет всех дополнительных доходов, возникающих в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 9 июля.
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госдума, сбережения, софинансирование
Экономика, Госдума, сбережения, софинансирование
18:46 05.07.2024
 
В Госдуме одобрили продление софинансирования по программе сбережений

Комитет ГД одобрил увеличение срока софинансирования долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан с трех до 10 лет.
Данная программа начала реализовываться с 1 января текущего года, причем участие в ней добровольное. Для этого необходимо лишь заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Долгосрочные сбережения формируются за счет взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений граждан. Вносить средства в рамках программы может и их работодатель. Такие сбережения должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму - 2,8 миллиона рублей.
Сейчас каждый участник программы может получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Поправка, внесенная группой депутатов и сенаторов, увеличивает этот период до 10 лет. "Это выполнение поручения президента на Петербургском форуме в части софинансирования долгосрочных пенсионных накоплений – 10 лет, а не три года", - пояснил глава бюджетного комитета Андрей Макаров, представляя поправку.
Поправка также обязывает администратора софинансирования представлять организации, определенной правительством РФ в целях осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, агрегированную по НПФ информацию об объеме дополнительных стимулирующих взносов. Комитет поддержал и поправки, предусматривающую зачисление всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, в местные бюджеты. Этот налог вводится взамен курортного сбора, эксперимент по которому завершится в конце текущего года.
"Это не региональный, это местный налог, он зачисляется в бюджеты муниципалитетов, все элементы налогообложения определяются на местном уровне в соответствии с Налоговым кодексом", - подчеркнул Макаров. Кроме того, до 2030 года расчетные доходы от уплаты туристического налога не будут учитываются при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, федеральной территории "Сириус" для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.
Соответствующие поправки были поддержаны комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Бюджетный кодекс и другие законодательные акты. Эти изменения, в том числе, касаются списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет всех дополнительных доходов, возникающих в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 9 июля.
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ЭкономикаГосдумасбережениясофинансирование
 
 
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